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Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

En una videoconferencia que se prolongó por una hora, los protocolos de la Nación, la provincia y el municipio ajustaron detalles para organizar la llegada del primer mandatario para el 20 de Junio

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

11 de junio 2026 · 16:53hs
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El presidente Javier Milei encabezó

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

El presidente Javier Milei encabezó, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, los actos por el Día de la Bandera en Rosario en junio de 2024.

Cuando todo hacía suponer que se extinguían las chances de un 20 de Junio sin la presencia del presidente de la Nación, un encuentro que este jueves entre los protocolos de la Nación, la provincia y el municipio encendieron la ilusión. "Nos indican que el propio Javier Milei quiere venir, y según quedó conversado hay un 90 por ciento de chances que esté en Rosario, como en junio de 2024", deslizó una fuente oficial consultada por La Capital. Por lo pronto, el acto está previsto, para las 10, al pie del Monumento y luego, hacia las 11.30, se realizará la promesa de fidelidad a la celeste y blanca a unos 5 mil niños que estarán en el patio cívico. Pero todo está sujeto a lo que la Casa Rosada termine confirmando. Incluso con todo el operativo montado en el mismo día, puede ocurrir que el titular del Ejecutivo nacional no asista, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Las pocas chances y expectativas que las fuentes consultadas hace unos días atrás dejaban entrever, ahora pegaron un giro de 180 grados. Más aún, luego de la videoconferencia que integrantes de los protocolos de la Nación, la provincia y el municipio concretaron este jueves al mediodía, por más de una hora.

Allí se repasaron aspectos meramente técnicos sobre la hipótesis de que Milei estará presente. Se abordaron temas como la seguridad y custodia presidencial, la conformación de "cápsulas" para su comitiva, vallado, personal afectado al dispositivo y tiempos de duración de cada ítem del acto oficial, entre otros.

Leer más: Al final, Villarruel ocupa el lugar vacío que deja Milei y se suma al acto de Rosario por el Día de la Bandera

De concretarse -los consultados ahora hablan de un 90 por ciento de probabilidades-, el presidente encabezará el acto a metros del mástil mayor, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, entre otras autoridades.

Milei monumento.png

Será el turno de los discursos de los tres, para luego del cierre de la semblanza a cargo del mandatario nacional se de por finalizado la conmemoración del Día de la Bandera. Sin embargo, nadie descartó que el propio Milei pueda trasladarse hasta el altar del patio cívico para desde allí, tomarle promesa de fidelidad. Allí estarán apostados cinco mil niños de cuarto grado de diversas escuelas santafesinas y del país, que ya venían concretando este emotivo acto las tres jornadas anteriores.

>>Leer más: Milei en Rosario, desde la tribuna: un Día de la Bandera de furia

Lo cierto es que Casa Militar, encargada de la custodia y seguridad presidencial ve un escenario muy abierto para la llegada de un presidente. Pero podría ocurrir que Milei continúe en Rosario, con la promesa de fidelidad a los niños como hizo Mauricio Macri durante su presidencia, en un Día de la Bandera.

Las instrucciones para los protocolos de municipio y provincia son para hacer los arreglos y ajustes para el acto, a las 10. Izamiento, himno nacional y discursos, son los pasos ya acordados.

Luego, a las 11.30, la promesa de fidelidad se extenderá por una hora. Y, a las 12.30, las actividades continuarán en el parque a la Bandera con el montaje de tres escenarios donde habrá shows artísticos y tradiciones gauchescas. Entre los nombres en danza para homenajear a Manuel Belgrano no se descarta al cantante Abel Pintos, aunque tampoco está confirmado.

>>Leer más: Día de la Bandera: un acto breve, protocolar y lleno de aplausos y silbidos

La incomodidad por Villarruel

Uno de los ítem que dejó en claro la tensión ya manifiesta entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel fue la hipótesis de la llegada de la titular del Senado para el 20 De Junio.

Las instrucciones de protocolo de la Nación a sus colegas de la provincia y el municipio fueron claras: si quiere venir, que se dirija a los funcionarios nacionales.

"Nosotros no invitamos a nadie. Lo hace la Nación, y son ellos los que tienen que cursar las invitaciones a las autoridades del Congreso y otros poderes". La preocupación es a que la vicepresidenta tenga el protagonismo del año pasado, cuando ante la ausencia de Milei (quien evocó la figura de Belgrano en el Campo Argentino de Polo en Capital Federal) arribó a Rosario.

Lo cierto es que de un escenario de remotas chances en tener este 2026 a la autoridad máxima del país, ahora varios consultados lo resumieron así: "Tenemos el 90 por ciento de probabilidades. Nos dicen que él quiere venir, pero siempre aclaramos que las agendas de los presidentes no dependen de nosotros".

Pullaro Javkin Villarruel Scaglia Rosario Monumento a la Bandera.jpg

Si todo prospera, como lo conversado al mediodía de este jueves, Casa Militar enviará su grupo de avanzada para repasar detalles y analizar en el terreno sitios en lo que se apostará personal de seguridad. Eso implicará el colocado de vallas y refuerzos que no se incrementan cuando el acto solo es encabezado por el gobernador y el intendente.

Estas altas chances que se respiran siguen dependiendo del minuto a minuto en la actividad de un presidente. Ha ocurrido en el pasado que, con el operativo armado, los palcos ocupados y las autoridades presentes, el mal tiempo, las condiciones meteorológicas y la temperatura política provocaron el faltazo.

Hasta el momento, se está trabajando para que Milei esté en Rosario este 20 de Junio. Sólo falta que la Nación le de la puntada final con la confirmación oficial.

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