Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's El defensor se dirigía a Paraguay con el objetivo de firmar su traspaso a Libertad, pero chocó en la ruta nacional 11 12 de junio 2026 · 13:15hs

Prensa CANOB Saúl Salcedo chocó en la ruta nacional 11 mientras viajaba a Paraguay para firmar su salida de Newell's.

Newell's informó que Saúl Salcedo sufrió un siniestro vial en la provincia de Chaco mientras viajaba hacia Paraguay para sellar su llegada a Libertad, este viernes por la mañana. El defensor se dirigía a su país por vía terrestre junto a su familia en el momento del accidente.

“El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Chaco. El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular”, detalló el comunicado oficial de la Lepra.

En tanto, desde el club del parque Independencia remarcaron que se encuentran “a disposición del jugador y familiares” y que continuarán “informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 1034, en la jurisdicción de Margarita Belén, Chaco.

Por el momento, no se conocieron mayores detalles sobre la gravedad del choque ni las lesiones de los involucrados.