Fue a vender un celular y municiones bajo el viaducto Che Guevara: terminó baleado en un intento de robo

La víctima había pactado una operación ilegal en avenida Pellegrini y Brasil y fue atacada dentro de su auto, delante de su hermana. El acusado fue imputado por intento de homicidio y quedó en prisión preventiva.

La fiscal Marina Vigo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, imputó a Uriel Figueroa por el intento de homicidio de Claudio Paniagua , de 31 años, baleado el 3 de junio pasado en la zona de avenida Pellegrini y Brasil . Tras escuchar los argumentos de la acusación, el juez Juan Ignacio Gasparini le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, es decir, dos años.

Según la reconstrucción realizada a partir de testimonios incorporados a la causa, los atacantes se movilizaban en moto y efectuaron al menos tres disparos contra la ventanilla del conductor de un Chevrolet Corsa en el que se encontraba Paniagua junto a su hermana. El hombre recibió un balazo en el cuello y fue trasladado en moto al policlínico San Martín, desde donde luego fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Su hermana resultó ilesa.

La investigación determinó que los hermanos Paniagua habían llegado hasta ese sector del viaducto para concretar una operación previamente acordada: la venta de un teléfono celular y cartuchos de arma de fuego a una persona que los había contactado. Según la Fiscalía, ese comprador no era Figueroa.

Durante la audiencia imputativa, la fiscal Vigo sostuvo que Paniagua y su hermana circulaban por calle Brasil y, al llegar a avenida Pellegrini, se detuvieron debajo del puente del viaducto Che Guevara, donde habían pactado el encuentro. En ese momento fueron abordados por Figueroa, quien estaba armado y habría abierto fuego contra el vehículo.

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Robo salvaje

Uriel se plantó al lado del conductor y apuntó a través de la ventanilla a Paniagua y le dijo que le entregara sus pertenencias. Paniagua se negó y Uriel le disparó. La víctima se agachó y el imputado le efectuó un disparo en las costillas. Luego mientras se retiraba efectuó otros disparos, los que impactaron en diversas partes de su cuerpo causándole heridas en maxilar, izquierdo, región lateral del cuello, hombro derecho, tórax y cara externa del codo derecho.

El imputado se fugó a pie por avenida Pellegrini hacia el este. La víctima fue asistida en el lugar por un vecino ocasional quien lo cargó en su motocicleta y lo traslado al Policlínico San Martín donde recibió las primeras atenciones médicas. Más tarde, por la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Heca, donde ante el riesgo de vida requirió intervención quirúrgica.

El agresor rápidamente se echó a correr y, según testimonios, casi pierde la pistola que se le iba escurriendo de las manos. El herido estuvo internado en el Heca, donde fue operado, y luego evolucionó favorablemente hasta ser dado de alta.