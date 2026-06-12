El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal El fin de semana largo arrancará inestable pero se acomodará a fuerza de ráfagas del sur que traerán consigo un marcado descenso en las temperaturas 12 de junio 2026 · 22:02hs

Archivo La Capital Hay una posibilidad de lluvias aisladas para este sábado en Rosario, que verá como el tiempo volverá a ser invernal hacia el domingo.

Más de dos semanas tuvieron que pasar para que Rosario vuelva a ver el sol y la posibilidad de que la humedad comience a desaparecer. Esto comenzará a materializarse desde este fin de semana largo, cuando el tiempo vuelva a tornarse invernal gracias al ingreso de un frente frío que vendrá después de una última posibilidad de lluvias.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado inestable. Se esperan neblinas durante la mañana y lluvias aisladas tanto para la tarde como para la noche, con temperaturas ya de por sí bajas: la mínima será de 8º y la máxima no pasará de 14º.

A la par de las lluvias aisladas, se esperan vientos desde el sur con ráfagas que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora (km/h). Esto ayudará a limpiar la inestabilidad del cielo, pero también a traer temperaturas invernales.

Fin de semana largo con frío Para el domingo, gracias al viento, se espera un cielo soleado con algunas nubes que serán pasajeras. Las ráfagas se calmarán pero la temperatura será muy baja, ya que se espera una máxima de 12º y una mínima que descenderá hasta los 3º.

>> Leer más: Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol El cierre del fin de semana largo tendrá condiciones similares a las del domingo, con un leve repunte en los termómetros: la máxima llegará a los 16º, pero la mínima será de 4º.