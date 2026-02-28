Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

En La Plata, el Canalla contó con el regreso de dos futbolistas ofensivos que vienen de tener una actuación destacada en el último partido en el Parque

Jorge Almirón le da indicaciones a Campaz en medio del regreso de Campaz al primer equipo de Central.

Toda acción que aporte algo positivo, por mínimo que sea, siempre es bienvenida. Por eso la satisfacción que generaron en Central los muy buenos ingresos que tuvieron Jaminton Campaz y Gaspar Duarte en la victoria canalla en cancha de Gimnasia.

Como no podía ser de otra forma, el análisis tiene como aliado que todo se dio en la previa de un clásico, para el cual el entrenador canalla sabe que ya cuenta con dos futbolistas más como recambio que antes no tenía.

Pero hay un dato no menor que, paradójicamente, puede pasar inadvertido: esos dos futbolistas que volvieron de sus lesiones e ingresaron de muy buena forma en el último partido son quienes convirtieron los goles en el último triunfo de Central en cancha de Newell’s .

Aquella excursión del equipo dirigido en ese entonces por Ariel Holan , por la sexta fecha del torneo Apertura 2025, terminó con un enorme festejo canalla por 2 a 1 y, lo dicho, los autores de los goles fueron Duarte y Campaz , los mismos que Jorge Almirón recuperó una fecha antes de un nuevo clásico en el Parque.

Nadie puede asegurar que Campaz y Duarte vayan a jugar, aun sumando minutos desde el banco, pero si lo hacen, será con el plus de que ya saben lo que es hacer un gol en el clásico y, encima, en condición de visitante.

CampazLV Jaminton Campaz convirtió en el último clásico que Central jugó como visitante. Ese día el equipo de Holan ganó 2-1. Leonardo Vincenti / La Capital

Campaz entró metido

Lo de Campaz en La Plata fue gratificante para el jugador, pero sobre todo para el técnico. Es que el colombiano tuvo unas pocas intervenciones, pero la mayoría de ellas fueron a fondo. Ingresó en lugar de Ángel Di María.

Sin ir más lejos, la primera pelota que tocó metió un tiro en el travesaño, en una jugada en la que no quedó del todo claro si lo que tiró fue un centro o buscó directamente el arco.

Después de eso hizo algo fundamental para el triunfo: envió el córner que Gastón Ávila cabeceó al gol para poner al Canalla arriba en el marcador. Valga o no como asistencia, el lanzamiento fue suyo.

El gol de Campaz en aquel clásico: de cabeza, tras el tiro libre de Malcorra que Quintana metió al corazón del área, también con un testazo.

Gaspar Duarte también

A Duarte le tocó saltar a la cancha en reemplazo de Julián Fernández y lo mejor que hizo fue sacar provecho de su velocidad, siempre recostado por el carril derecho.

DuarteLV Gaspar Duarte dejó atrás un desgarro y volvió en La Plata, contra el Lobo. Su ingreso fue productivo para el equipo. Leonardo Vincenti / La Capital

Con esa potencia le alcanzó para complicar a sus marcadores y el córner que devino en gol de Ávila llegó por una presión alta por parte del extremo canalla, quien forzó al defensor tripero al extremo.

Después tuvo unas cuantas corridas más y no en todas pudo desnivelar, pero siempre se mostró peligroso.

Aquella vez Duarte fue quien abrió la cuenta para el Canalla, en el córner de Malcorra que Quintana desvió al segundo palo de cabeza.

Ahora, la vuelta de ambos tras sendas lesiones sucedió a cuatro días de un nuevo clásico en Parque, con un Campaz y un Duarte que saben lo que es gritar en un clásico.