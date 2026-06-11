Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados.

El hecho ocurrió el 6 de enero pasado en el barrio Tablada. El autor del ataque es un joven de 19 años y el instigador un hombre preso por otro homicidio

Un joven de 19 años fue imputado como autor de un intento de homicidio que había sido ordenado desde la cárcel de Piñero . Como instigador del hecho, ocurrido a comienzos de año en barrio Tablada, fue señalado un recluso que habría dado las directivas mediante un reloj inteligente.

El plan fallido, que tuvo su organización previa, se llevó a cabo el 6 de enero pasado en zona de 24 de Septiembre y Esmeralda. Además de los dos acusados participó un menor de edad como conductor de la moto desde que se ejecutó el ataque.

El recluso imputado es Luciano Rodríguez, de 24 años y conocido como Pichón , preso por un homicidio cometido en 2020. El sindicado como autor de los ataques es Dylan "Chino" Carrizo , oriundo de ese sector del barrio Tablada conocido como Villa Manuelita. El juez Aldo Bilbao Benítez aceptó la prisión preventiva por el plazo de ley para ambos, mientras que a Pichón Rodríguez también ordenó la suspensión de las visitas hasta que la Fiscalía presente la acusación.

Un crimen fallido

De acuerdo a la imputación de la fiscal Paula Barros, desarrollada el martes en una audiencia en el Centro de Justicia Penal, el último tramo de la planificación del ataque se dio cerca de las 21.40 del 6 de enero pasado. Luciano Rodríguez, desde su celda de la cárcel de Piñero y mediante el uso de un reloj inteligente, le ordenó el hecho a Carrizo y al menor que lo acompañaría.

Para concretar el plan necesitaron una moto, para lo cual contaron con un familiar de Rodríguez que les entregó el vehículo. Así, con el menor al volante, salieron a recorrer las calles de Villa Manuelita con una pistola calibre 9 milímetros encima. Las cámaras de vigilancia captaron el recorrido desde un pasillo de calle Spiro al 300 hasta el cruce de 24 de Septiembre y Esmeralda.

>> Leer más: La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Al llegar a ese lugar se encontraron con Alexis R., el hombre de 36 años que se convirtió en objetivo del ataque aunque en la causa no quedó claro si era la persona a la que buscaban o si se equivocaron. Lo cierto es que lo sorprendieron mientras caminaba y, según Fiscalía, fue Carrizo quien comenzó a dispararle provocándole balazos en el abdomen y en el pecho.

De la cárcel a la calle

Entre la evidencia expuesta por Fiscalía aparecen conversaciones que el recluso Rodríguez mantuvo con los dos autores del ataque en la previa y en los momentos posteriores al hecho. Desde el teléfono Carrizo, secuestrado cuando lo aprehendieron, le mandaron al instigador el aviso de que se había ejecutado el plan: "Le dieron 5. Cayó como palomita". Al día siguiente el menor que había manejado la moto volvió a comunicarse con Rodríguez para preguntarle si le iba a pagar lo acordado.

>> Leer más: Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Para la Fiscalía la intención de los autores del ataque fue asesinar al hombre, pero la asistencia médica inmediata logró salvar a la víctima. Poco más de dos meses después declaró y aseguró no saber por qué lo atacaron. Dijo que aquella noche caminaba rumbo al kiosco a encontrarse con otros dos jóvenes a los que describió como hinchas de Rosario Central. "Para mí se confundieron. Yo nunca tuve problemas con nadie", aseguró.

Una versión que asoma como posible trasfondo, aunque no confirmado, es el propio contexto de violencia que afectó a ese sector de Tablada en los últimos días de 2025 y las primeras semanas de este año. En ese contexto, el 31 de diciembre había sido asesinado Valentino "Piraña" Ramírez, vinculado a distintas tramas delictivas en esa zona y conocido en el barrio como alguien que le robaba a los vecinos. Dos grupos referenciados con distintas esquinas del barrio, con la venta de drogas como telón de fondo, tensaron una bronca de años con ataques y venganzas inmediatas en las que tal vez se pueda incluir el fallido intento de asesinato abordado este martes en Fiscalía.