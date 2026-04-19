"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

El entrenador auriazul valoró la victoria agónica de Central sobre Sarmiento. Reconoció que el trajín pasa factura en lo físico, pero el equipo siempre intenta

“El triunfo fue merecido, épico y emocionante”. Así catalogó el entrenador de Central , Jorge Almirón, a la victoria ante Sarmiento de Junín. “Es normal la exigencia de la gente acá en Central, que te pide más porque ellos te dan más en cada partido”, reconoció el DT auriazul tras el triunfo agónico por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Además, sin pelos en la lengua, el entrenador reconoció: “Sentí al equipo un poco cansado por el trajín de los duelos que tenemos”.

En cuanto al análisis del partido destacó: “Ellos son un buen equipo, fue muy duro para jugarlo y creo que merecíamos ganar por todo lo que intentamos. Y el final fue épico y emocionante”.

En cuanto al gol que pudo señalar Vicente Pizarro valoró que “hoy por fin se le dio porque hace un gran esfuerzo para el equipo. Lo venía buscando y se le negaba. Siempre llega al área y hoy la pudo meter. En Paraguay casi anota también”.

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Central irá con recambio

En referencia a lo que viene, que es el partido por el Apertura ante Estudiantes de Río Cuarto, señaló que “puede ser que jueguen algunos que necesitan minutos también. El grupo está muy bien y están todos preparados, es un grupo muy sano. Es un muy importante el viernes porque queremos estar entre los primeros lugares”.

Además, Almirón puso el énfasis en que esta victoria “fue una muestra de carácter. Todos los partidos son importantes. Ahora intentaremos ganar el viernes y después en Venezuela por la Copa Libertadores. En cada partido esperamos estar a la altura”.

En tanto que aclaró: “Ahora hay un gran desgaste por el viaje a Venezuela y pensaremos quiénes van a jugar ante Estudiantes de Río Cuarto”.

Por último, el entrenador canalla afirmó que “hubiese sido muy duro empatar. Ganar te cambia el ánimo y la gente se levanta y arranca la semana mejor”.

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La visión de Pol Fernández

Guillermo Pol Fernández luego del partido manifestó: “El equipo jugó muy bien, por momentos impusimos lo que habíamos trabajado en la semana. El rival también juega y nos empató. Luego con el empuje de la gente y el corazón lo fuimos a buscar y el resultado es merecido”.

“Nosotros tratamos de hacer lo que trabajamos y vamos para delante. Los volantes tratamos de participar en la gestación. Estoy contento con mi día a día, estamos trabajando muy bien. Este es el camino. Creo que lo hicimos bien. Estamos bien en la Copa Libertadores y además no queremos dejar pasar el torneo local”, concluyó.