Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

El hecho ocurrió en mayo de 2024. La víctima sobrevivió y declaró que los agentes lo amenazaron y buscaron que se hiciera cargo de una mochila

Un grupo de policías rosarinos fueron detenidos este viernes en el marco de una causa que investiga un procedimiento irregular ocurrido en mayo de 2024. La víctima es un hombre que aseguró que los agentes lo obligaron a hacerse cargo de una mochila y, mientras lo amenazaban, lo rociaron con alcohol y lo prendieron fuego.

El hecho en su momento fue presentado como un caso de flagrancia en el que el presunto sospechoso intentó escapar con una mochila, quiso prenderla fuego y se incendió accidentalmente. Sin embargo con el paso del tiempo la causa, a mano del fiscal Pablo Socca, dio un giro y al menos diez policías quedaron bajo investigación. Todos formaban parte de la Policía de Acción Táctica.

Este viernes nueve agentes fueron detenidos y se espera que un décimo que no está en Rosario se presente ante las autoridades. Entre los detenidos está el policía Jesús Balais , recientemente condenado en la Justicia Federal por haber robado drogas en un allanamiento ilegal y además por haber torturado a las víctimas.

La víctima del hecho quedó con secuelas gravísimas. Estuvo internado en terapia intensiva y luego debieron hacerle una traqueotomía. Actualmente tiene cicatrices en la cabeza, el rostro, el cuello y las manos.

La hipótesis que investiga el fiscal es que le rociaron una botella de alcohol etílico en la cabeza y la cara, y lo prendieron fuego con un encendedor. Luego manipularon el procedimiento para hacerlo pasar por un accidente de la propia víctima.

En ese marco la causa se lleva adelante bajo la carátula de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser funcionarios policiales. Además de falsedad ideológica de instrumento pública, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.