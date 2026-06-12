La Capital | Policiales | policías

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

El hecho ocurrió en mayo de 2024. La víctima sobrevivió y declaró que los agentes lo amenazaron y buscaron que se hiciera cargo de una mochila

12 de junio 2026 · 09:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego al que buscaban armarle una causa.

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego al que buscaban armarle una causa.

Un grupo de policías rosarinos fueron detenidos este viernes en el marco de una causa que investiga un procedimiento irregular ocurrido en mayo de 2024. La víctima es un hombre que aseguró que los agentes lo obligaron a hacerse cargo de una mochila y, mientras lo amenazaban, lo rociaron con alcohol y lo prendieron fuego.

El hecho en su momento fue presentado como un caso de flagrancia en el que el presunto sospechoso intentó escapar con una mochila, quiso prenderla fuego y se incendió accidentalmente. Sin embargo con el paso del tiempo la causa, a mano del fiscal Pablo Socca, dio un giro y al menos diez policías quedaron bajo investigación. Todos formaban parte de la Policía de Acción Táctica.

Nueve policías detenidos

Este viernes nueve agentes fueron detenidos y se espera que un décimo que no está en Rosario se presente ante las autoridades. Entre los detenidos está el policía Jesús Balais, recientemente condenado en la Justicia Federal por haber robado drogas en un allanamiento ilegal y además por haber torturado a las víctimas.

Leer más: "El palo como evangelio": condenan a policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal

La víctima del hecho quedó con secuelas gravísimas. Estuvo internado en terapia intensiva y luego debieron hacerle una traqueotomía. Actualmente tiene cicatrices en la cabeza, el rostro, el cuello y las manos.

La hipótesis que investiga el fiscal es que le rociaron una botella de alcohol etílico en la cabeza y la cara, y lo prendieron fuego con un encendedor. Luego manipularon el procedimiento para hacerlo pasar por un accidente de la propia víctima.

En ese marco la causa se lleva adelante bajo la carátula de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser funcionarios policiales. Además de falsedad ideológica de instrumento pública, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Noticias relacionadas
La funcionaria se solidarizó con la familia del policía.

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

La víctima fue encontrada por la policía tendida sobre bulevar Seguí al 5500.

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

La víctima fatal fue atacada alrededor de las 23.30 cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg.

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado.

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Lo último

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

El hecho ocurrió en mayo de 2024. La víctima sobrevivió y declaró que los agentes lo amenazaron y buscaron que se hiciera cargo de una mochila

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás
Policiales

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos
Policiales

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer
Policiales

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación
Economía

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Ovación
Pochettino: Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil
Ovación

Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

Pochettino: Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil

Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en Mónaco

La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en Mónaco

Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Policiales
Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

La Ciudad
Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas
Economía

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
La Ciudad

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones por abortos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario