Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario

Fue en el marco de operativos provinciales por una causa penal. Entre los elementos secuestrados hay kilos de baterías, cables envainados, cubiertas de autos, aluminio y cobre

El control a chatarrerías se hace a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

En el marco de los operativos de control a chatarrerías que el gobierno provincial viene realizando a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), este jueves se llevó adelante una inspección en el predio ubicado en Cerrito 4744, donde se incautaron cuatro toneladas de materiales que no podían justificar su trazabilidad.

El procedimiento, que se produjo en el marco de una causa penal, tuvo lugar este jueves en Cerrito 4744 de la ciudad de Rosario. El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos.

La inspección fue coordinada por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, junto a los directores del Registro de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, y de la Aprad, Matías Domené.

En total, se decomisaron 1.770 kg de baterías, 558 kg de cables envainados, 50 kg de cubiertas de autos, 294 kg de aluminio, 352 kg de cobre y 450 kg de materiales varios, lo que suma un total de 3.474 kg de elementos decomisados. Además, sumando las autopartes, el peso del total del material incautado alcanza las 4 toneladas.

“Realizamos un operativo conjunto de la Dirección de Chatarrerías y la Aprad, en el que decomisamos cuatro toneladas de materiales que no podían justificar su trazabilidad”, señaló Figueroa Escauriza, al tiempo que explicó que la inspección se produjo luego del proceso penal correspondiente y a partir de un control realizado en 2025.

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Disminución de denuncias

“Luego de tomar posesión del material que no puede justificar su origen, se lo compacta y recicla para sacarlo del mercado ilegal”, agregó el secretario de Gestión de Registros Provinciales.

“Venimos controlando a quien compra lo robado, porque si no hay quien compre, no hay quien robe. Estos operativos están dando resultados positivos en la provincia de Santa Fe, donde disminuyó notablemente el robo de cables, alumbrado público, timbres y medidores de gas, lo que significó una disminución de casi un 80% en las denuncias por sustracción de este tipo de materiales”, afirmó Figueroa Escauriza.

Por su parte, el director del Registro de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, destacó que “el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realiza un trabajo constante, día a día, para estar encima del delito”.

En este sentido, explicó que los allanamientos y decomisos que se realizan en chatarrerías logran “cortar la comercialización de estos elementos que provienen del delito, ya sean picaportes, otros elementos metálicos y autopartes desarmadas”.

“Logramos así que los delincuentes no tengan dónde insertar esos artículos. Y quedó demostrado que los índices que dan cuenta de estos delitos bajan cuando el Estado está presente, controlando las cadenas de comercialización”, concluyó Rodríguez.