Ángel Di María: "Nos llevamos los tres puntos que es lo más importante"

Di María tuvo que entrar en el primer tiempo por Duarte. Después destacó que el triunfo deja bien parado a Central de cara a lo que viene

Di María admitió que le está costando entrar en ritmo y remarcó que Central merecía pasar de ronda.

Tras el silbatazo final del juez, los jugadores de Central se fundieron en abrazos de medidos festejos , que esta vez sirvieron para dimensionar la colecta auriazul en Río Cuarto, en una visita que en algunos pasajes se llenó de inesperadas complicaciones, Ángel Di María , el crack de Arroyito, puso en valor lo logrado, reconociendo algunas dificultades en el desarrollo del pleito.

”Nos llevamos los tres puntos que es lo más importante ”, señaló Fideo en declaraciones luego del término de un choque que, en esta ocasión, Central no consiguió manejar con normalidad, sin sobresaltos, trasladando el desarrollo a los carriles más convenientes para la visita.

”Nuestra idea era venir a ganar y llevarnos los tres puntos. Venimos haciendo las cosas muy bien y nos merecíamos asegurar el paso a la próxima ronda. Para eso necesitábamos un triunfo y lo pudimos lograr en un partido que no fue sencillo”, expuso a manera de análisis inicial.

”Eso es la más importante”, volvió a remarcar Di María, con gesto que no transmitían una conformidad total con su producción y la de equipo auriazul.

Di María contó cómo vivió el partido

Según trascendió, Fideo estaba para jugar alrededor de 15 minutos, en el tramo de cierre del pleito, y todo se trastocó cuando tuvo que dejar el campo de juego Gaspar Duarte, a los 32’ de la primera etapa, y en ese lapso el volante ofensivo admitió que todavía no se siente pleno físicamente.

”Fue una lástima que tuvo que salir Gaspar" (por Duarte), destacó el capitán, a quien le dieron la cinta cuando ingresó a la cancha en Río Cuarto.

Y confió: “La verdad es que me costó al principio. Estoy seguro que de a poco voy a tomar el ritmo que me falta. Por suerte, mis compañeros ayudan siempre a que todo esté bien en el campo de juego”.

De esta manera, sin brindar muchas precisiones sobre cómo quedó después de la patada que sufrió y le valió la tarjeta roja a Antonini, se fue caminando a paso lento al vestuario.

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Fernández, la figura de Central

Por su parte, Julián Fernández, la figura de este encuentro para la mirada de este diario, se encargó de resaltar que “fue un partido bastante difícil, más allá de todo lo que se podía suponer en la previa. Los dos necesitábamos ganar por motivos muy diferentes, y por suerte nos llevamos nosotros la victoria”.

Al mismo tiempo, el volante Canalla afirmó: “No tengo dudas que merecemos pasar a la siguiente fase. Sabemos que tenemos que continuar mejorando cosas, y en eso estamos”.

En ese marco de autoevaluación, Julián enfatizó: “Creo que estamos bien, sabemos que tenemos que seguir creciendo. Tenemos muchos partidos por delante y debemos ser inteligentes para manejar los tiempos de recuperación entre encuentro y encuentro”.

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Así, los dos protagonistas con una hermosa pared del segundo gol Canalla destacaron lo positivo que dejó este paso por Río Cuarto, ante Estudiantes.