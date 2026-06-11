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Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Alejandro Donatti, de último paso por Sarmiento, se alejó de las canchas después de haber sufrido una depresión cuando jugaba en San Lorenzo. Ahora, a los 39 años, vuelve al ruedo en Boca Unidos

Luis Castro

Por Luis Castro

11 de junio 2026 · 14:07hs
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Alejandro Donatti

Alejandro Donatti, exdefensor de Central, fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Unidos (Corrientes).

Corrían los últimos dias de julio de 2023 cuando Alejandro Donatti le ponía fin a su extensa carrera. Tenía 38 años y estaba vistiendo la camiseta de Sarmiento (Junín). Si bien no hizo un anuncio oficial, se alejó del fútbol y luego confesó que tuvo que atravesar difíciles momentos de depresión, aunque el deseo de volver a jugar seguía vivo. Después de más de dos años y medio, el exjugador de Central tomó la determinación de regresar a las canchas y, en este caso, para vestir la camiseta de Boca Unidos (Corrientes), donde logró el ascenso a Primera Nacional en la temporada 2008/09.

"Se trataba de verte volver. Bienvenido a tu casa", publicó en sus redes sociales la entidad correntina con un video en el que se ve al defensor ingresando al club y siendo recibido por Antonio Medina, otro histórico del club y que también jugó en Central.

Un desafío a poco de los 40 años

A pocos meses de cumplir 40 años, pero con las ganas intactas de dejar atrás el mal trance que le tocó vivir, el Flaco tomó este regreso como un desafío. Y, de esta forma, recuperar la sonrisa y las ganas de disfrutar del fútbol, donde logró armar una existosa carrera pasando por 9 de Julio de Rafaela (su ciudad natal), Tiro Federal, Libertad de Sunchales, Tigre, Central, Flamengo (Brasil), Xolos de Tijuana (México), San Lorenzo, Universidad César Vallejos (Perú) y Sarmiento.

>>Leer más: Jugó y fue figura en Central, se recupera de una grave depresión y a los 38 años quiere volver a jugar

El defensor, durante su estadía en el Cuervo, sufrió una depresión avanzada con ataques de pánico, algo que afectó su salud mental de forma severa, tal como él mismo alguna vez confesó. Toda esta situación le impidió seguir jugando y la dirigencia de la entidad no le creía lo que le pasaba. Sólo pensaba que era una excusa y le exigieron certificados médicos para justificar su ausencia.

De acuerdo a lo que se dijo en su momento, San Lorenzo no le brindó el respaldo humano que él esperaba, aunque sí lo consiguió de varios de sus excompañeros.

"Pensé hacer una boludez"

Después de mi etapa en San Lorenzo no quedé bien de la cabeza. Fui con mucha ilusión y al final las cosas salieron mal. Pensé en hacer una boludez", declaró tiempo después Donatti sobre el duro momento que le tocó atravesar.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Hoy todo quedó atrás y Donatti espera recuperar el bienestar volviendo a jugar, en este caso vistiendo la camiseta de Boca Unidos. "Él es mi amigo, el Ale Donatti. Todos los éxitos del mundo amigo. Te quiero mucho", comentó en las redes Iván Pillud, quien pasó por Tiro Federal y Racing, entre otros equipos.

Claro que no llega en un buen momento institucional, ya que el Boca correntino (participa del torneo Federal A) está transitando un momento de mucha tensión. Primero se fue el director deportivo, José Chamot; después el entrenador del equipo, Lucas Batistuta, y ahora seis jugadores fueron separados del plantel y sancionados por indisciplina. Un clima no demasiado tranquilo en la actualidad, aunque la vuelta de Donatti le dio una dosis de alegría a la entidad.

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