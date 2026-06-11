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Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

El periodista, relator deportivo y dirigente radical falleció a los 78 años. Fue presidente del Concejo Municipal, funcionario durante la gestión de Horacio Usandizaga y una figura central de la radio y la televisión local.

11 de junio 2026 · 15:21hs
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El periodista y dirigente político Pablo Andrés Cribioli falleció a los 78 años.

El periodista y dirigente político Pablo Andrés Cribioli falleció a los 78 años.

El periodismo rosarino despidió este jueves a Pablo Andrés Cribioli, una figura de larga trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad y también en la vida política local. El exconcejal y expresidente del Palacio Vasallo murió a los 78 años, dejando una marca profunda en la radio, la televisión y la dirigencia democrática de Rosario.

Hijo de una familia atravesada por el oficio periodístico, Cribioli inició su camino en los medios en 1970, cuando se sumó en LT3 al programa Mesa Redonda del Deporte, conducido por Antonio Noya. Aquella primera experiencia fue el punto de partida de una carrera que lo llevó a compartir micrófono con nombres emblemáticos de la comunicación regional, como Raúl Granados y Evaristo Monti.

Su voz quedó asociada a una época fuerte de las transmisiones deportivas rosarinas. Durante los años 70 se consolidó como relator de fútbol, con una presencia habitual en partidos de Rosario Central y Newell’s. Esa tarea lo convirtió en una referencia para varias generaciones de oyentes que seguían la campaña de los equipos de la ciudad a través de la radio.

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Mario Alberto Kempes, El Padre Aparicio, Pablo Andr&egrave;s Cribioli, Julio C&eacute;sar Orselli, en una emisi&oacute;n del programa "Los Boticarios" (Canal 3) durante 1975.

Mario Alberto Kempes, El Padre Aparicio, Pablo Andrès Cribioli, Julio César Orselli, en una emisión del programa "Los Boticarios" (Canal 3) durante 1975.

Cribioli también tuvo un paso destacado por la televisión local. Allí integró ciclos que marcaron una etapa de la pantalla rosarina, entre ellos La Botica del 5 y Los Boticarios, espacios en los que combinó oficio periodístico, presencia televisiva y conocimiento de la escena pública de la ciudad.

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Dante Nasurdi, Mirta Andrín, Pablo Cribioli y Guillermo Giacosa, integrantes de “Los boticarios” en 1975, tiempos en que el programa se emitía por Canal 3.

Dante Nasurdi, Mirta Andrín, Pablo Cribioli y Guillermo Giacosa, integrantes de “Los boticarios” en 1975, tiempos en que el programa se emitía por Canal 3.

En una nota con La Capital, el 21 de agosto de 2021, Cribioli rememoró su trayectoria periodística: “Mi carrera profesional comenzó el 9 de mayo de 1970. Esta fecha no la recordaba, pero un colega que se dedica a las estadísticas me averiguó y me hizo recordar que ese día debuté en LT3 en un programa que se llamaba “Mesa redonda del deporte”, cuyo conductor era Antonio Noya. Además escribía en la revista Deportes 70, que dirigía Evaristo Monti".

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Pablo Cribioli, Ignacio Suriani y Ethel Rojo en una emisi&oacute;n de "Los boticarios", en 1975.

Pablo Cribioli, Ignacio Suriani y Ethel Rojo en una emisión de "Los boticarios", en 1975.

Y prosiguió: "En mi primera etapa estuve en LT3 hasta 1976, donde tuve la suerte de trabajar con Ricardo Fioravanti que estaba como relator. Luego me fui a LT8, donde me encontré con grandes periodistas como Héctor Vidaña, Oscar Marino y Pancho Caldiero. Volví a LT3 donde estuve dos años (1978 y 1979) que tenía como relator a Ricardo Podestá, un muchacho que trabajó en Radio Rivadavia y Radio Belgrano y que se vino dos años a Rosario".

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El futbolista Jorge Valdano, el dirigente de Central Osvaldo Rodenas, el periodista Pablo Cribioli y el sacerdote Ignacio Aparicio, durante el programa "Los Boticarios" en 1975.

El futbolista Jorge Valdano, el dirigente de Central Osvaldo Rodenas, el periodista Pablo Cribioli y el sacerdote Ignacio Aparicio, durante el programa "Los Boticarios" en 1975.

Luego contó en esa entrevista con este diario: "En 1980 regresé a LT8 donde estuve hasta 1987. No sólo hice transmisiones de fútbol sino que también tenías tiras deportivas. Además estuve en Canal 3 y Canal 5. Debuté en la TV en “La Botica del 5” y posteriormente con Raúl Granados a la cabeza y Nacho Suriani nos fuimos a Canal 3. Y tras tres años exitosos regresé a Canal 5 para hacer un programa que sólo duró seis meses, pero me di el gusto de trabajar con Dante Panzeri. Además pude compartir espacio con Eduardo Luis que hoy sigue vigente. También estuve en canales de cable, pero mi amor incondicional siempre fue la radio, quizás por herencia porque mi padre fue un hombre de radio”.

El salto a la política de Cribioli

Con el retorno de la democracia, Cribioli dio el salto a la política desde la Unión Cívica Radical. Fue concejal, titular del bloque radical, y llegó a presidir el Concejo Municipal de Rosario en dos períodos: entre 1987 y 1988, y luego entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001. También se desempeñó como director de prensa y secretario de Gobierno durante la intendencia de Horacio Usandizaga.

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Pablo Cribioli, presidente del Concejo por entonces, toma juramento como intendente a Hermes Binner.

Pablo Cribioli, presidente del Concejo por entonces, toma juramento como intendente a Hermes Binner.

Su trayectoria institucional incluyó además su paso por la Legislatura provincial, donde ocupó la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Ya en el siglo XXI, volvió a vincularse de lleno con el periodismo, especialmente con el análisis político y la televisión local.

La noticia de su muerte generó mensajes de despedida en el ámbito político, periodístico y cultural. Uno de los más sentidos fue el del músico Jorge Cánepa, amigo personal de Cribioli, a quien el periodista había acompañado en noviembre de 2024 durante su reconocimiento como artista distinguido de Rosario en el Palacio Vasallo.

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“Y ahora, ¿qué hago? Ninguna de las definiciones poéticas del momento en que se va un amigo me dice cómo hacer para seguir. Ya aprendí que morir es algo común. Lo que jamás será común es poder aceptarlo. Murió Pablo Andrés Cribioli. Y con él, una parte de nosotros, sus amigos”, escribió Cánepa en su cuenta de X.

También lo despidió el secretario general del gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, quien lo definió como un “radical querido más allá del partido” y como un “hombre de la comunicación, la política y fundamentalmente de la democracia”.

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