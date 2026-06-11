Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado.

Se trata del crimen de Roberto Ferrari, de 82 años, quien quedó en medio de un ataque al voleo cometido con el fin de dejar un mensaje a un preso

Cuatro personas fueron imputadas este jueves por encubrir a los asesinos de Roberto Ferrari . Se trata del hombre de 82 años a fines de mayo que resultó herido en el ataque al voleo contra un supermercado, hecho cometido con el objetivo de dejar un mensaje destinado a un preso.

La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal, donde el fiscal Franco Miatello imputó a cuatro personas que habían sido detenidos horas después del crimen. Todos quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley bajo la calificación de encubrimiento por favorecimiento agravado por el tipo de hecho precedente.

La hipótesis de la Fiscalía es que todos estaban al tanto del delito que habían cometido los dos hombres a los que dejaron ingresar a una vivienda para cambiarse de ropa. En ese marco es que lograron huir y todavía no fueron individualizados.

Imputados por encubrir a los asesinos

Roberto Ferrari vivía al lado del supermercado de Sanguinetti al 5200 y el 27 de mayo pasado por la noche estaba en la puerta de ese comercio cuando quedó en medio de un ataque a balazos que no era para él. El comercio parece haber sido un blanco elegido al azar por los autores, con el fin de dejar un mensaje dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero.

Una versión preliminar indicó que los autores del hecho, al menos dos personas, llegaron caminando al negocio al que dirigieron el ataque. Un reporte policial a minutos del hecho indicó que habían escapado por Sanguinetti hacia el oeste y aportó una descripción: uno con capucha blanca y pantalón negro, otro con pantalón azul y rayas rojas. Poco después, a partir de esos datos y del aporte de otro testigo, la policía detuvo a cuatro sospechosos en Zola al 3600.

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Esas cuatro personas fueron las imputadas este jueves. Se trata de Daniel Rolando Vega, de 60 años; su hijo también llamado Daniel Vega, de 38 años; un joven de 19 años llamado Nahuel y con el mismo apellido, y Lautaro Sebastián Insaurralde, de 24 años. El fiscal aseguró que dentro de esa vivienda permitieron que los dos homicidas se cambiaran sus prendas y que luego ocultaron una campera y un buzo que se habían quitado los agresores.

Mensaje a un preso

El mensaje hallado en la escena del crimen estaba destinado al recluso Gabriel Lencina, de 32 años y preso desde 2013. Había caído a los 18 años por un crimen por el que terminó condenado a 10 años y 8 meses de prisión. En 2022 lo volvieron a condenar, en esa ocasión a 11 años y medio, por haber instigado desde la cárcel otro homicidio por el que también fue ligado a la banda narco liderada por otro recluso, Hernán "Lichy" Romero.

Tras el crimen de Ferrari, los gatilleros arrojaron un mensaje en el que lo delataron como capo de un pabellón de Piñero y lo vincularon a la instigación de hechos violentos ocurridos en la zona oeste. El mensaje, más allá de su veracidad y que deberá ser puesta bajo investigación, advierte sobre una problemática histórica: la connivencia en el sistema penitenciario que permite que reclusos continúen delinquiendo desde el encierro.

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La connivencia de penitenciarios con Lencina quedó bajo sospecha en diciembre de 2023, cuando fue trasladado al hospital Provincial por un cuadro de tuberculosis y un grupo de personas intentó rescatarlo pero terminó asesinando al policía Leoncio Bermúdez, que trabajaba en un puesto fijo en la puerta del centro de salud. La investigación por ese hecho llegó a celulares secuestrados en los que hay mensajes sobre la planificación de la emboscada: "Hay que rescatar a uno de los jefes", "No hay que matar ni nada, está todo arreglado con la yuta". Esa causa tiene a cuatro imputados, en tanto dos adolescentes que participaron del hecho fueron asesinados. Además hay dos agentes penitenciarios identificados, que custodiaban a Lencina en el hospital.