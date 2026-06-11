Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich Una investigación por venta de drogas a domicilio derivó en seis allanamientos en Rosario y Baigorria. La pesquisa detectó indicios sobre un arma vinculada al asesinato de Bruno Busanich. 11 de junio 2026 · 14:44hs

Una investigación iniciada en abril por la Policía Federal sobre una organización dedicada a la venta de estupefacientes bajo la modalidad delivery derivó en una pista de mayor calibre: la posible vinculación de ese grupo con un hombre señalado como proveedor de armas ilegales para distintas bandas delictivas. A partir de ese dato, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por fiscalías e investigadores de la División Antidrogas Rosario de la fuerza federal.

En ese marco, este miércoles se realizaron seis allanamientos en distintos puntos de Rosario y Granadero Baigorria. La pesquisa apunta, entre otros elementos, a una pistola Bersa calibre .380 que había sido secuestrada al adolescente Darian M. G., identificado como el autor del disparo que en marzo de 2024 asesinó a Bruno Busanich mientras trabajaba en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600.

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En Rosario se allanó una vivienda en Servando Bayo al 1600 y se detuvo a Waldo M., además de secuestrarse 50 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización, una balanza, bolsas de nylon y tres celulares. Y en Pasaje 1395 al 2000 detuvieron a Maximiliano Ezequiel Y. y se secuestró su celular al igual que en otro allanamientos.

Bandas del cordón En tanto en la localidad de Andino se realizó otro allanamiento donde se secuestraron cuadernos y celulares. También en Granadero Baigorria, pero en calle 13 al 2300 se detuvo a Walter M. y se secuestraron diecinueve envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína granulado, con un peso total de cuarenta y dos gramos., una balanza de precisión, marihuana y tres celulares.