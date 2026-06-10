"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

El titular de Estudiantes dijo que el pasillo de espaldas en el Gigante no fue contra el Canalla. "Se lo hubiésemos hecho a cualquier equipo", dijo.

La Bruja Verón se tomó unos días para hablar de las declaraciones del presidente de Central: "No es contra ellos", dijo.

La relación entre Rosario Central y Estudiantes quedó muy tensa después del pasillo de espaldas que el equipo de La Plata le hizo a los canallas cuando recibieron el título de Campeón de la Liga 2025 de parte de la AFA y la Liga Profesional.

La tensión se trasladó también a los hinchas de ambos equipos, entre los que se generó una "pica" a partir del gesto de los futbolistas de Estudiantes por indicación de su presidente, Juan Sebastián Verón.

En una conferencia de prensa reciente, en la que anunció la continuidad de Jorge Almirón como entrenador cuando muchos lo daban como despedido, Belloso habló sobre el tema y afirmó que Estudiantes se había portado muy mal con Central en el Gigante, la tarde en la que hizo el pasillo con sus jugadores de espaldas a sus colegas canallas.

Qué dijo la Bruja Verón sobre Belloso

Verón no había respondido hasta ahora al presidente auriazul, pero este miércoles habló. “No me sorprendió la conferencia de prensa de Belloso", dijo. Y añadió: "Me da lástima. Se pone en un lugar que no le corresponde. Lo nuestro no es en contra de Rosario Central”.

Verón también aseguró: "Belloso pidió una ayuda y la tuvo". Y fue muy irónico: "Bien por él, que lo consiguió. Nosotros tocamos mil puertas y nadie nos dio bola".

También dijo, en una entrevista de Rambla por streaming, que el pasillo de espaldas no fue contra Central. "Si era otro equipo hubiésemos hecho lo mismo", aseguró.