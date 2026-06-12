Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

En los últimos 42 años desde el advenimiento de la era democrática, los mandatarios y mandatarias tuvieron asistencias intercaladas. Los que más vinieron y los que ni pisaron

Acto oficial por el Día de la Bandera. El presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández De Kirchner entregan una placa por el 50 Aniversario del Monumento a la bandera al Intendente Miguel Lifschitz. Foto: Silvina Salinas.

El Monumento Nacional a la Bandera en Rosario ha sido testigo de una asistencia presidencial llamativamente baja durante las ceremonias del 20 de junio. De los 42 años de democracia, los mandatarios argentinos solo han asistido en 16 ocasiones.

El inicio de la era democrática marcó una tendencia de poca frecuencia. Raúl Alfonsín , el primer presidente de esta etapa, asistió a la ciudad de Rosario en tan solo una oportunidad de los seis años que gobernó.

La década de los 90 bajo el mandato de Carlos Menem tuvo presencia en 1990, 1991, 1993, 1997 y 1998; su ausencia más notable fue en el tramo final de su gobierno, en 1999.

Con la llegada del nuevo siglo, la asistencia se volvió intermitente: Néstor Kirchner intercaló sus visitas, con asistencia en 2003, 2005 y 2007, pero con faltazo en 2004 y 2006.

En tanto, Cristina Fernández fue la que más asistió. Tras ausentarse en sus dos primeros años (2008 y 2009), mantuvo una presencia constante en la segunda mitad de su primer mandato y su segundo, asistiendo en 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015 (faltó solo en 2012).

Mauricio Macri acudió formalmente en 2016 y 2017, pero en 2018 se ausentó. En 2019, aunque viajó a Rosario, no participó del acto central en el Monumento.

monumento macri

Alberto Fernández quedó libre: terminó su mandato sin haber asistido nunca a la ciudad para un 20 de junio.

En tanto, Javier Milei asistió en su primer año de gobierno, 2024, y se ausentó en 2025, y las fuentes oficiales ya han anunciado que el presidente estará presente en la ceremonia de este 2026.

Milei y el 20 de junio

Cuando todo hacía suponer que el presidente de la Nación, Javier Milei, no iba a estar presente en el acto del 20 de Junio, un encuentro virtual desarrollado este jueves entre el gobierno federal, la provincia y el municipio encendió la ilusión.

"Nos indican que el propio Javier Milei quiere venir y, según quedó conversado, hay un 90 por ciento de posibilidades de que esté en Rosario, como en junio de 2024", deslizó una fuente oficial consultada por La Capital.

Por lo pronto, el acto está previsto, para las 10, al pie del Monumento y luego, hacia las 11.30, se realizará la promesa de fidelidad a la celeste y blanca por arte de unos 5 mil niños en el patio cívico. Pero todo está sujeto a lo que la Casa Rosada termine confirmando la presencia del primer mandatario. Incluso, con el operativo montado en el mismo día, puede ocurrir que el titular del Ejecutivo nacional no asista, como ha ocurrido en otras ocasiones.