La Capital | La Ciudad | Monumento

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

En los últimos 42 años desde el advenimiento de la era democrática, los mandatarios y mandatarias tuvieron asistencias intercaladas. Los que más vinieron y los que ni pisaron

12 de junio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
20-06-07 Acto oficial por el Día de la Bandera. El presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández De Kirchner entregan una placa por el 50 Aniversario del Monumento a la bandera al Intendente Miguel Lifschitz.  Foto: Silvina Salinas.

20-06-07

Acto oficial por el Día de la Bandera. El presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández De Kirchner entregan una placa por el 50 Aniversario del Monumento a la bandera al Intendente Miguel Lifschitz.  Foto: Silvina Salinas.

El Monumento Nacional a la Bandera en Rosario ha sido testigo de una asistencia presidencial llamativamente baja durante las ceremonias del 20 de junio. De los 42 años de democracia, los mandatarios argentinos solo han asistido en 16 ocasiones.

El inicio de la era democrática marcó una tendencia de poca frecuencia. Raúl Alfonsín, el primer presidente de esta etapa, asistió a la ciudad de Rosario en tan solo una oportunidad de los seis años que gobernó.

La década de los 90 bajo el mandato de Carlos Menem tuvo presencia en 1990, 1991, 1993, 1997 y 1998; su ausencia más notable fue en el tramo final de su gobierno, en 1999.

Monumento y presidentes

Con la llegada del nuevo siglo, la asistencia se volvió intermitente: Néstor Kirchner intercaló sus visitas, con asistencia en 2003, 2005 y 2007, pero con faltazo en 2004 y 2006.

En tanto, Cristina Fernández fue la que más asistió. Tras ausentarse en sus dos primeros años (2008 y 2009), mantuvo una presencia constante en la segunda mitad de su primer mandato y su segundo, asistiendo en 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015 (faltó solo en 2012).

Mauricio Macri acudió formalmente en 2016 y 2017, pero en 2018 se ausentó. En 2019, aunque viajó a Rosario, no participó del acto central en el Monumento.

monumento macri

Alberto Fernández quedó libre: terminó su mandato sin haber asistido nunca a la ciudad para un 20 de junio.

En tanto, Javier Milei asistió en su primer año de gobierno, 2024, y se ausentó en 2025, y las fuentes oficiales ya han anunciado que el presidente estará presente en la ceremonia de este 2026.

Milei y el 20 de junio

Cuando todo hacía suponer que el presidente de la Nación, Javier Milei, no iba a estar presente en el acto del 20 de Junio, un encuentro virtual desarrollado este jueves entre el gobierno federal, la provincia y el municipio encendió la ilusión.

"Nos indican que el propio Javier Milei quiere venir y, según quedó conversado, hay un 90 por ciento de posibilidades de que esté en Rosario, como en junio de 2024", deslizó una fuente oficial consultada por La Capital.

Por lo pronto, el acto está previsto, para las 10, al pie del Monumento y luego, hacia las 11.30, se realizará la promesa de fidelidad a la celeste y blanca por arte de unos 5 mil niños en el patio cívico. Pero todo está sujeto a lo que la Casa Rosada termine confirmando la presencia del primer mandatario. Incluso, con el operativo montado en el mismo día, puede ocurrir que el titular del Ejecutivo nacional no asista, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Noticias relacionadas
Monumento a nuevo. El próximo 17 de junio, el gobernador Pullaro inaugurará las obras de rehabilitación. Para el Día de la Bandera hay chances remotas en que el presidente Javier Milei presida los actos oficiales.

Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Pullaro en el Día de la Bandera.

Pullaro se arma su Monumento

El Monumento Nacional a la Bandera estrenará sus refacciones, a 11 años de la firma del primer contrato con el Estado nacional.

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento

Rosario despidió al Indio Solari con una Misa Ricotera en el Monumento a la Bandera 

Rosario despidió al Indio Solari con una misa ricotera en el Monumento

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Lo último

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Franco Colapinto empezó bien pisado en Barcelona y fue el mejor de los Alpine

Franco Colapinto empezó bien pisado en Barcelona y fue el mejor de los Alpine

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

El hecho ocurrió en mayo de 2024. La víctima sobrevivió y declaró que los agentes buscaron hacerlo cargo de una mochila

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás
Policiales

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos
Policiales

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer
Policiales

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Ovación
Pochettino: Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil
Ovación

Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

Pochettino: Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil

Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en Mónaco

La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en Mónaco

Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Policiales
Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: Ni un paso atrás

Alejandra Monteoliva habló sobre el policía asesinado en Rosario: "Ni un paso atrás"

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

La Ciudad
Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas
Economía

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
La Ciudad

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones por abortos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados