La Capital | Zoom | Girda y los del Alba

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de "La Pachanga"

La banda rosarina de música tropical estrenó este viernes una versión del clásico junto al Pájaro Gómez.

12 de junio 2026 · 09:23hs
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Vanesa Baccelliere

Vanesa Baccelliere, vocalista de Girda y los del Alba, grabando la versión cumbia de "La Pachanga" junto al Pájaro Gómez

La banda rosarina Girda y los del Alba estrenó, en colaboración con Mario “Pájaro” Gómez, una nueva versión en formato cumbia de “La Pachanga”, el clásico de Vilma Palma e Vampiros.

El estreno no es casualidad. Este año "La Pachanga" celebra nada menos que 35 años desde que sonó por primera vez para convertirse en un himno intergeneracional que traspasó fronteras.

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“La Pachanga es parte de nuestra historia y continúa vigente. Me hizo bailar a mis 15 años y ahora hacer bailar a mi sobrina de 15. Haber podido hacer este cruce musical, no solo nos habla de un encuentro sin fronteras de los géneros musicales, sino de la generosidad del Pájaro, que, estando siempre en el top ten de los que suenan por todo el mundo, no deja de asistir al convite de nuestra banda local”, expresó Vanesa Baccelliere, vocalista de Girda.

Este cruce artístico no es el primero entre ambos proyectos. Girda y los del Alba y Vilma Palma ya habían tenido un encuentro en 2023 con la grabación de "Fondo Profundo", dentro del ciclo “Rosario canta una de Vilma”. Aquella experiencia dejó en claro que la química superaba cualquier etiqueta de género, impulsando esta nueva versión de "La Pachanga".

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