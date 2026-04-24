El uno x uno de Central: Julián Fernández, el dueño de la diferencia en la clasificación canalla

Lanzó el centro en el gol de Copetti y anotó el segundo. Eso lo puso un escalón por encima del resto. Campaz fue otro de los más que más intentó.

El equipo de Central que Jorge Almirón puso desde el arranque ante Estudiantes de Río Cuarto.

Julián Fernández fue el destacado en el triunfo ajustado pero muy festejado de Central sobre Estudiantes de Río Cuarto. Asistió a Copetti en el primero y marcó el segundo. Jaminton Campaz y Enzo Copetti fueron clave también.

Jeremías Ledesma 4,5: En el único remate franco al arco, su respuesta no estuvo a la altura. Fue fuerte, pero casi el medio del arco. No dio muchas garantías tampoco con los pies.

Emanuel Coronel 4,5: Traccionó por derecha, pero por ese sector fue donde más encaró Estudiantes en el primer tiempo. Estaba amonestado y fue reemplazado.

Ignacio Ovando 4: Sin la solvencia necesaria en muchos de los ataques de Estudiantes. Cuando pasó de lateral, tampoco la pasó del todo bien. Ganó algunas pero perdió otras.

Gastón Ávila 4: Muchas veces quedó pagando, como en esa del final del primer tiempo, cuando Ferreira se le coló por detrás. Estuvo livianito en la contención del 9.

Alexis Soto 4: Nunca terminó de clausurar su sector. Con la pelota en los pies tampoco fue garantía. Se equivocó en unas cuantas.

Gaspar Duarte 4: Su única participación fue en el inicio. En una muy clara le dio como venía y la tiró a las nubes de frente al arco.

Franco Ibarra 5,5: En los momentos que Central manejaba la pelota, distribuyó. Cuando no la tenía, sufrió bastante. Lo que garantizó fue el despliegue.

Vicente Pizarro 5: El juego prolijo habitual, pero también tuvo problemas en la contención cuando el equipo perdía la pelota. En el final se volvió a asentar.

Julián Fernández 7,5: De sus pies nació el centro en el primer gol y anotó el segundo. A todo eso le agregó un despliegue bárbaro. Terminó muy cansado.

Jaminton Campaz 6,5: Otra vez fue uno de los picantes de la ofensiva. Algunos muy buenos centros y siempre intentó, incluso con remates al arco. Se fue extenuado.

Enzo Copetti 6,5: En la primera que tuvo la mandó a guardar con una buena definición. Tuvo otra y se demoró. Después luchó más de lo que jugó.

Ingresaron en Central

Ángel Di María 6: Entró poco en juego y cometió un error que le pudo costar caro, pero cuando pudo, marcó la diferencia. Intervino en la jugada del segundo gol. Una falta a él valió una roja del rival.

Carlos Quintana 5: Entró para sacar todo lo que viniera por arriba y por abajo y cumplió. Jugó más con la experiencia que con el físico.

Alejo Veliz 5: Las peleó a todas y tuvo un cabezazo en el final que malogró. Víctima de la falta en la que llegó la segunda roja para el rival.

Facundo Mallo 5: Cumplió. Sacó todo y algo más. Cometió algún error en la salida, pero marcó presencia en su regreso después de la lesión.

Federico Navarro -: Fue a la cancha para aportar marca en el medio y lo hizo. Jugó tranquilo, sin desesperarse. Fue claro en varias salidas.

Jorge Almirón, el DT 5: Central ganó y se clasificó a octavos, lo más importante. Pero el equipo tuvo algunas intermitencias que son un llamado de atención. Lo ganó más por jugadas que por consistencia en el juego. Por momentos se vio superado por un rival claramente inferior.