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Uber acelera en Santa Fe: la app de viajes llega a Venado Tuerto y Casilda

La aplicación de movilidad anunció su "pronto" desembarco en ambas localidades. Promoción especial para los socios conductores

11 de junio 2026 · 18:02hs
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Uber en Rosario es ilegal

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad

Uber, la aplicación de movilidad que ya es furor en Rosario, se sigue expandiendo por la provincia de Santa Fe. Ahora, la plataforma de viajes a precios módicos llega a Venado Tuerto y a Casilda.

Según anunciaron en un comunicado oficial, la app desembarcará "muy pronto" en las localidades vecinas a Rosario. Además, lanzaron una promoción especial para que los socios conductores generen ganancias extras al registrarse para conducir en la aplicación.

Uber, "muy pronto" en Venado Tuerto y Casilda

"¡Muy pronto: Uber disponible en Venado Tuerto y Casilda!", expresó la plataforma, y sumó: "Ya estamos muy cerca de que más socios conductores puedan aumentar sus ganancias manejando a través de la app". Todavía no se conoce la fecha exacta de desembarco de la app en dichas localidades.

"¿Querés generar ganancias adicionales? Activá tu cuenta para manejar en auto, taxi o moto con la app. Vos elegís, de manera flexible e independiente, cuándo, dónde y cuánto tiempo querés usar la app para realizar viajes", incentivó la aplicación en un comunicado.

>> Leer más: Desembarco de Uber Eats: el sindicato de cadetes lamenta que el rubro seguirá precarizado

En la misma publicación, la app lanzó una promoción especial, por tiempo limitado, para quienes terminen con el proceso de registro: si se maneja auto particular o taxi, se pueden generar hasta $150.000 adicionales al completar los primeros 30 viajes, mientras que si se maneja una moto, se pueden generar hasta $100.000 adicionales al completar los primeros 30 viajes.

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