La reserva de Central cayó ante River en la última jugada y complicó su clasificación

Los pibes de la reserva de Central se quedaron con las manos ya que perdieron 2 a 1 contra River como visitante luego de ir ganando 1 a 0.

La reserva de Central dio un paso en falso en busca de la clasificación a los cuartos de final del Apertura del Torneo Proyección perder sobre el final contra River por 2 a 1 en el último minuto, luego de ir ganando 1 a 0. El cotejo se jugó en el River Camp y el árbitro fue Pablo Francisco Gómez.

De esta forma, el equipo conducido por Mario Pobersnik quedó en la quinta posición en su zona (clasifican cuatro equipos) con 26 puntos detrás de Vélez (38), River (28), Racing (27) y Atlético Tucumán (27).

En la última fecha recibirá a Vélez y tendrá la obligación de sumar de a tres para pasar a los cuartos de final, pero no depende de si mismo.

En la previa se sabía que el partido iba a ser muy duro. Ya que los millonarios con un triunfo iban a quedar en el segundo puesto de la zona y desplazar a los auriazules de la zona de clasificación.

Los canallas, desde lo nominal, presentaron un equipo muy ofensivo. Con Lisandro Duarte (suele jugar por derecha, pero como extremo) improvisado como lateral derecho y con todos mediocampistas de buen pie.

En los primeros diez minutos no se sacaron ventajas hasta que ese gran jugador que tienen los canallas en la mitad de la cancha y que sería un gran socio para Franco Ibarra, presionó alto y sacó un centro perfecto al cual Thiago Ponce le puso la cabeza y anotar un golazo para que Central se ponga en ventaja.

Desde allí Central retrocedió unos metros, sin meterse tan atrás, y le costó recuperar la pelota en un partido que se hizo picante donde River se cargó de amarillas. Pero los de Pobersnik controlaron los tibios ataques millonarios, aunque quedaron en deuda con la posesión de la pelota.

En el segundo tiempo el formato del partido no cambió. Central nunca se arrimó al arco millonario, los locales profundizaron sus ataques y tuvieron la efectividad para terminar las jugadas y se terminaron llevando la victoria por los goles de Felipe Esquivel (68’) con un potente remate desde afuera del área, tras una serie de rebotes, y de Gonzalo Pereyra (90’+4) cuando ya se moría el partido.

Formación de Central

Los de Arroyito salieron a la cancha con Leonardo Sosa; Lisandro Duarte (83’ Valentino Felici), Alvaro Gûich, Franco Castorani y Asael Oviedo (83’ Felipe Carnicero); Lucas Ramos López y Kevin Gutiérrez (76’ Juan Ignacio Guzmán); Marcelo Cabrera (58’ Marco Vicente), Tomás Salteño (58’ Ciro Armoa) y Giovanni Cantizano; Thiago Ponce.