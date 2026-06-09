La Capital | Ovación | reserva

La reserva de Central cayó ante River en la última jugada y complicó su clasificación

Los pibes de la reserva de Central se quedaron con las manos ya que perdieron 2 a 1 contra River como visitante luego de ir ganando 1 a 0.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de junio 2026 · 22:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lucas Ramos López fue lo mejor que presentó la reserva de Central frente a River. 

Lucas Ramos López fue lo mejor que presentó la reserva de Central frente a River. 

La reserva de Central dio un paso en falso en busca de la clasificación a los cuartos de final del Apertura del Torneo Proyección perder sobre el final contra River por 2 a 1 en el último minuto, luego de ir ganando 1 a 0. El cotejo se jugó en el River Camp y el árbitro fue Pablo Francisco Gómez.

De esta forma, el equipo conducido por Mario Pobersnik quedó en la quinta posición en su zona (clasifican cuatro equipos) con 26 puntos detrás de Vélez (38), River (28), Racing (27) y Atlético Tucumán (27).

En la última fecha recibirá a Vélez y tendrá la obligación de sumar de a tres para pasar a los cuartos de final, pero no depende de si mismo.

>>> Leer más: Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

En la previa se sabía que el partido iba a ser muy duro. Ya que los millonarios con un triunfo iban a quedar en el segundo puesto de la zona y desplazar a los auriazules de la zona de clasificación.

Los canallas, desde lo nominal, presentaron un equipo muy ofensivo. Con Lisandro Duarte (suele jugar por derecha, pero como extremo) improvisado como lateral derecho y con todos mediocampistas de buen pie.

En los primeros diez minutos no se sacaron ventajas hasta que ese gran jugador que tienen los canallas en la mitad de la cancha y que sería un gran socio para Franco Ibarra, presionó alto y sacó un centro perfecto al cual Thiago Ponce le puso la cabeza y anotar un golazo para que Central se ponga en ventaja.

Desde allí Central retrocedió unos metros, sin meterse tan atrás, y le costó recuperar la pelota en un partido que se hizo picante donde River se cargó de amarillas. Pero los de Pobersnik controlaron los tibios ataques millonarios, aunque quedaron en deuda con la posesión de la pelota.

En el segundo tiempo el formato del partido no cambió. Central nunca se arrimó al arco millonario, los locales profundizaron sus ataques y tuvieron la efectividad para terminar las jugadas y se terminaron llevando la victoria por los goles de Felipe Esquivel (68’) con un potente remate desde afuera del área, tras una serie de rebotes, y de Gonzalo Pereyra (90’+4) cuando ya se moría el partido.

Formación de Central

Los de Arroyito salieron a la cancha con Leonardo Sosa; Lisandro Duarte (83’ Valentino Felici), Alvaro Gûich, Franco Castorani y Asael Oviedo (83’ Felipe Carnicero); Lucas Ramos López y Kevin Gutiérrez (76’ Juan Ignacio Guzmán); Marcelo Cabrera (58’ Marco Vicente), Tomás Salteño (58’ Ciro Armoa) y Giovanni Cantizano; Thiago Ponce.

Noticias relacionadas
La formación de Argentina ante Islandia.

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

las protestas amenazan con ensuciar la apertura del mundial en mexico

Las protestas amenazan con "ensuciar" la apertura del Mundial en México

Lionel Scaloni llevará al banco a Lionel Messi. Tiene decidido que juegue algunos minutos. 

La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

Pizarro (6) fue como titular en el triunfo de Chile sobre Congo, en Francia.

Vicente Pizarro otra vez fue titular en Chile, ahora con triunfo ante Congo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Lo último

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras siete meses de ocupación

Los empleados volvieron a poner en marcha parte de la producción con mercadería disponible y materia prima aportada por un proveedor
Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras siete meses de ocupación
Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial
Mundial 2026

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Por Diego Veiga
Política

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Ovación
Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial
Mundial 2026

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Las protestas amenazan con ensuciar la apertura del Mundial en México

Las protestas amenazan con "ensuciar" la apertura del Mundial en México

La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

Policiales
Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

La Ciudad
La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

Diego Mauro: por qué la Iglesia Católica sigue vigente después de 2.000 años

Diego Mauro: por qué la Iglesia Católica sigue vigente después de 2.000 años

Casamiento en el humedal: un libro infantil para descubrir la biodiversidad regional

"Casamiento en el humedal": un libro infantil para descubrir la biodiversidad regional

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio
El Mundo

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras
La Ciudad

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras

Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación
Política

Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
La ciudad

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento
la ciudad

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro
La Ciudad

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán
La región

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán

Muere más gente de la que nace en la mitad de los departamentos de Santa Fe 

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Muere más gente de la que nace en la mitad de los departamentos de Santa Fe 

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento
Policiales

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

El gobierno tacha prófugos: Capturar a los más buscados es parte del plan
Política

El gobierno tacha prófugos: "Capturar a los más buscados es parte del plan"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Por Matías Loja
La Ciudad

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Con transmisión online, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Por Andrés Abramowski
Policiales

Con transmisión online, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Abuchearon a Trump durante el himno en las finales de la NBA en Nueva York
El Mundo

Abuchearon a Trump durante el himno en las finales de la NBA en Nueva York

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje
Policiales

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida