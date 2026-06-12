Brasil inicia un nuevo sueño ante Marruecos, en uno de los duelos atrapantes de la primera fecha

El encuentro se jugará este sábado, a las 19, y será clave para definir el primero del Grupo C. La verdeamarelha llega al debut mundialista con muchas dudas

Neymar, genio y figura de un Brasil que no quiere quedar fuera de los candidatos.

Con un foráneo al mando de la cruzada, el italiano Carlo Ancelotti, Brasil se medirá este sábado, a las 19, ante Marruecos , en el que será su estreno en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un choque trascendente entre los dos candidatos del grupo C.

El cotejo se desarrollará en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de las transmisiones de Telefé, Paramount+, Disney+ Premium y DSports , y el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic. Sin dudas, es uno de los choques más atrayentes de esta fase de grupos que propone el Mundial.

Vale aclarar que Brasil arribó al Mundial en un muy pobre momento, ya que tuvo unas una discreta actuación en las Eliminatorias sudamericanas y, últimamente, le cuesta muchísimo imponer condiciones ante sus rivales de turno.

Neymar, entre algodones

La gran pregunta de cara a este encuentro será la presencia de su gran estrella, Neymar, quien lleva semanas sin entrenar con normalidad debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho.

Marruecos, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para los cinco veces campeones del mundo, ya que en el último Mundial se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales, mientras que este año alcanzó la final en la Copa de África, donde perdió con Senegal aunque luego la Confederación Africana le terminó otorgando el título de campeón.

Brasil, desde su título en Corea-Japón 2002, nunca pudo volver a disputar la final de un Mundial. Lo más cerca que estuvo fue cuando hizo de local en 2014, cuando alcanzó las semifinales pero sufrió una histórica goleada 7-1 ante Alemania. En las otras ediciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022), la verdeamarelha fue eliminada en los cuartos de final y siempre frente a adversarios europeos.

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Brasil, con mucho peso atrás

El peso de la mochila que acarrea Brasil en esta nueva Copa del Mundo pasa por sanar heridas recientes para tratar de volver a conquistar el trofeo mayor, mientras el escenario previo de favoritismos, por el momento recae sobre otras selecciones.

Para este partido, Brasil podría formar con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick y Rapinha.

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Por su parte, Marruecos alinearía a Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari.

Tres partidos

El de Brasil y Marruecos no será el único partido de este sábado en el Mundial 2026, ya que más temprano, a las 16, Suiza se enfrentará con Qatar en un choque correspondiente al Grupo D. Además, Haití y Escocia, que comparten el Grupo C con Marruecos y Brasil, se cruzarán a las 22.