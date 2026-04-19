La Capital | Ovación | Central

Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

Pese al flojo rendimiento, el Canalla merecía ganarlo y lo hizo en la última bola para atesorar tres puntos clave de cara a la clasificación a los playoffs

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de abril 2026 · 23:05hs
Locura total en el Gigante

Marcelo Bustamante

Locura total en el Gigante, Vicente Pizarro está en el aire y celebra con todo Central el triunfo ante Sarmiento.

Central merecía ganarlo, pese a ese rendimiento anodino que mostró durante gran parte del encuentro. Porque el Canalla fue eso, un equipo con altibajos, de ritmo lento. Pero claro, después del buen paso que había dado en la Copa Libertadores había otra cuota por saldar: empezar a sellar el pasaporte a los playoffs en el Apertura. Lo logró en la agonía, en la última bola de la noche y después de una carga de angustia importante por parte de los hinchas. Un 2-1 sobre el limitado Sarmiento que se festejó a rabiar.

A esta altura Central sabe que cada paso que dé en un terreno le simplificará la vida en el otro. Y vencer a Sarmiento implicaba no ir con presiones a Río Cuarto. Desde esa óptica, misión cumplida. La clasificación a octavos de final quedó más a tiro que nunca y el sufrimiento pasará a ser rápidamente parte del recuerdo.

No hay forma de comprobarlo, pero la sensación en el inicio fue que Central entró regulando fuerzas, midiendo el desgaste por aquello que había hecho por la Copa. Por eso le costó meterse en partido. Al control del balón le faltaba velocidad, pero también carecía de intensidad en la salida del rival. Así, Sarmiento salía con bastante tranquilidad.

>>Leer más: Central encontró la victoria en la última por un error del arquero de Sarmiento y el pie de Pizarro

Central, a partir de Campaz

Todo lo bueno que insinuaba el Canalla era por izquierda, a partir de Campaz, que comenzó a asociarse con Sández. El lateral fue el primero en avisar, con un potente remate que se fue alto. Al menos sirvió para que el equipo se despabile. Julián Fernández estaba lejos de encontrar desequilibrio por derecha, a Pol Fernández le costaba un montón la generación por el centro y así todo era cansino, lento, previsible.

Campaz habilitó primero a Pizarro y después metió un centro peligroso que Veliz no pudo conectar. Era un Central de jugadas más que de juego. Los méritos aparecían, pero había algo que no conformaba a los hinchas. Por eso explotaron con el “movete, Central, movete” cuando Ovando salvó en el segundo palo tras el centro de Caramelo Martínez.

Al menos el equipo tuvo reacción. El juego no creció mucho, pero sí el equipo fue más ambicioso. Burrai le tapó el mano a mano a Pol Fernández después de la asistencia de Pizarro y el chileno le dio suave con derecha dentro del área. A esa altura Central, intermitencias mediante, ya era merecedor de algo más que el empate. La balanza la inclinó a los 41’ con esa combinación entre Campaz y Pizarro que siguió con el taco de Pol para que Veliz definiera con suficiencia. Resultado justo de cara a un complemento con otras aristas.

>>Leer más: El superclásico de los campeones con Central: Sifón Úbeda le ganó la pulseada al Chacho Coudet

El ingreso de Di María

Central tenía todo para manejarlo con más calma, pero el reinicio fue en medio de una parsimonia que hacía que ese triunfo que aún merecía caminara por la cornisa. Algún que otro aviso esporádico, pero no mucho más. Julián Fernández desperdició una contra en superioridad numérica a los 22' y a Veliz se la sacaron justo en el centro de Coronel. Almirón dio algunos indicios de querer mejorare la cara al equipo, sobre todo con el ingreso de Di María, pero la cosa no funcionada.

Y tanta fragilidad encontró castigo en esa arremetida de Jonatan Gómez en la que Ovando no pudo frenarlo primero y Ledesma después mostró una reacción flaca. Central no merecía que se lo empataran, pero el fuego en el que había empezado a jugar ya lo estaba quemando.

A partir de ahí, hubo unas ganas bárbaras que contrarrestaron con la evidente falta de ideas. Ya con Di María en cancha se podía esperar otra cosa y de hecho Fideo metió algunas pinceladas, pero colectivamente el equipo siguió lejos de alcanzar ese nivel mínimo que el partido requería. En medio de la confusión, hubo un zurdazo de Di María que lamió el palo derecho de Burrai, un remate a quemarropa de Campaz y un anticipo a Duarte dentro del área chica.

Lo ganó en el final

Un partido a pedir de boca de un Sarmiento que intentó enredarlo todo lo que pudo frente a un Central al que le era imposible encontrar la punta del ovillo, hasta que en ese final cada vez más largo llegó el remate de Ibarra, el rebote de Burrai y la aparición de Pizarro.

Gol, locura, desahogo. Todo eso y un poco más en un Gigante que había sufrido muchísimo y que cuando parecía que la noche pintaba oscura encontró la alegría de una victoria que implicó un paso enorme para la clasificación a los octavos de final. En un partido chiquito, un triunfo gigantesco.

Noticias relacionadas
Los once de Central que Jorge Almirón puso desde el arranque ante Sarmiento.

El uno x uno de Central: Vicente Pizarro, el hombre que hizo estallar el Gigante

Ángel Di María entró promediando el segundo tiempo ante Sarmiento. Estuvo ausente en los dos partidos anteriores en Central.

Ángel Di María volvió a la cancha después de dos partidos de ausencia

Claudio Úbeda y el Chacho Coudet se saludan en la previa del superclásico. 

Superclásico de campeones con Central: Úbeda le ganó la pulseada al Chacho Coudet

Alejo Veliz empieza a correr para festejar el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento, con Insaurralde por el piso.

Central encontró la victoria en la última por un error del arquero de Sarmiento y el pie de Pizarro

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Lo último

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

La iniciativa nació de un transportista de San Justo y apunta a denunciar el abandono del corredor que une Rosario con el norte santafesino
Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria gigante

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Ovación
De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9
Ovación

De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

De los goles de Alejo Veliz a los de Enzo Copetti y viceversa, una buena noticia de los 9

Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria gigante

Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria gigante

Ángel Di María volvió a la cancha después de dos partidos de ausencia

Ángel Di María volvió a la cancha después de dos partidos de ausencia

Policiales
Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres
POLICIALES

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

La Ciudad
La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad
La Ciudad

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

El Hospital Centenario realizó una cirugía inédita en la salud pública nacional
La Ciudad

El Hospital Centenario realizó una cirugía inédita en la salud pública nacional

Traspaso de la ruta A012: el gobierno nacional aún no da definiciones sobre el trámite
La Ciudad

Traspaso de la ruta A012: el gobierno nacional aún no da definiciones sobre el trámite

Puerto San Martín consolida su polo educativo y avanza con obras clave en la región
La Región

Puerto San Martín consolida su polo educativo y avanza con obras clave en la región

Reabre el refugio Sol de Noche y suma voluntarios para funcionar a pleno

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Reabre el refugio Sol de Noche y suma voluntarios para funcionar a pleno

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad
Política

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril
Economía

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave
La Ciudad

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años
La Región

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda
Economía

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural
La Región

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
La Ciudad

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
Policiales

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Funes: Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"