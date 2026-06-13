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Mirta de Fussi sigue promoviendo el bienestar físico en Televida con Salud

13 de junio 2026 · 00:00hs
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Mirta de Fussi sigue promoviendo el bienestar físico en Televida con Salud

La reconocida emprendedora rosarina Mirta de Fussi participó de una nueva emisión del programa Televida con Salud, donde presentó uno de sus tradicionales microespacios dedicados al fitness y la actividad física. En esta oportunidad, estuvo acompañada por Agustín, con quien presentó una serie de ejercicios prácticos utilizando accesorios deportivos comercializados por la empresa GMP. Durante la demostración, ambos destacaron la importancia de incorporar la actividad física a la rutina diaria y de contar con elementos adecuados para potenciar el entrenamiento. La propuesta hizo hincapié en el bienestar físico como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, promover hábitos saludables y favorecer una vida más activa. Con esta nueva participación televisiva, Mirta de Fussi continúa difundiendo su mensaje de vida saludable y acercando al público alternativas accesibles para mantenerse en movimiento.

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