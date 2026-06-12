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Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Alexis Yñiguez tenía 24 años y murió por múltiples disparos. La otra víctima quedó fuera de peligro tras el ataque

12 de junio 2026 · 08:30hs
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La víctima fue encontrada por la policía tendida sobre bulevar Seguí al 5500.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La víctima fue encontrada por la policía tendida sobre bulevar Seguí al 5500.

Un joven de 24 años falleció este jueves a la noche por múltiples heridas de armas de fuego. El primer reporte oficial sobre el crimen en inmediaciones del barrio Moderno indica que una mujer también fue baleada allí y sufrió lesiones de menor consideración.

La muerte de Alexis Juan Pablo Yñiguez se confirmó alrededor de las 23, cuando la policía lo encontró tendido sobre bulevar Seguí al 5500. La segunda víctima de 56 años se encontraba consciente y recibió asistencia médica durante el operativo para investigar el episodio.

De acuerdo alreporte oficial, el asesinato ocurrió a unos 300 metros de la comisaría 19ª. En primera instancia no había personas detenidas ni testigos directos para reconstruir cómo mataron al muchacho.

Comisaría 19
La comisaría 19ª de Rosario se ubica cerca de la esquina de bulevar Seguí y Matienzo.

La comisaría 19ª de Rosario se ubica cerca de la esquina de bulevar Seguí y Matienzo.

Dos crímenes a 20 cuadras de distancia

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboró el deceso de Yñiguez en el marco de un procedimiento del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). La situación en la zona sudoeste rosarina se modificó drásticamente en cuestión de minutos, ya que cerca de la medianoche asesinaron a un policía federal en Villa Banana, a casi 20 cuadras de la escena del primer crimen.

Previamente, los médicos auxiliaron a una mujer de 56 años en el barrio Moderno. María Isabel S. había recibido un balazo en la pierna. De acuerdo al diagnóstico inicial, un proyectil le atravesó el miembro izquierdo.

>> Leer más: Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Después de las primeras curaciones, la paciente fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En el mismo nosocomio atendieron a uno de los dos heridos durante el tiroteo en Villa Banana y su hermano mayor quedó demorado para esclarecer el crimen del agente Rodolfo Manfredi (30).

Durante el procedimiento en bulevar Seguí, la policía encontró varias vainas servidas como rastro del asesinato de Yñiguez. Fuentes oficiales señalaron que la víctima tenía un pedido de captura vigente desde el 13 de mayo de 2022 por una denuncia sobre robo y abuso de armas de fuego.

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