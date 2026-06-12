Detuvieron a un implicado en el asesinato de un nene en Frontera

Fue capturado en Córdoba. Sobre él pesaba una recompensa de $ 20 millones y formaba parte del listado de los siete criminales más buscados de Santa Fe

Uno de los implicados en la investigación por el homicidio de Zamir Torres, el nene de 4 años que murió acribillado en la localidad de Frontera , fue capturado este viernes en la provincia de Córdoba. Se trata de Samuel Elías Reyes, quien registraba pedido de captura por ese crimen ocurrido el 9 de julio de 2025, en la zona oeste de la provincia.

La captura fue concretada por personal de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una serie de tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación operativa que permitieron localizar al prófugo fuera del territorio provincial.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó el resultado del procedimiento y remarcó la importancia de avanzar sobre los responsables de hechos violentos de alto impacto. “Para nosotros, como equipo del gobernador Maximiliano Pullaro, es muy importante la seguridad y, sobre todo, que los crímenes no queden impunes. Por eso estamos dispuestos a ofrecer recompensas a quienes colaboren para encontrar a estos asesinos, que deben estar ante la Justicia y que, mientras permanecen en libertad, siguen representando un peligro para la sociedad”, sostuvo.

El funcionario agregó que el sistema de recompensas constituye una herramienta eficaz para fortalecer las investigaciones y lograr la captura de prófugos vinculados a delitos graves. “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información. Lo importante es que la Justicia pueda actuar y que estas personas respondan por los delitos que cometieron”, señaló.

zamir Zamir Torres tenía 4 años cuando murió acribillado el 9 de julio de 2025 Foto: La Capital / Archivo

Reyes era buscado en el marco de una causa caratulada como homicidio calificado, en la que se investiga el ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en inmediaciones de calle 7, en la ciudad de Frontera. Como consecuencia de ese episodio fue asesinado Zamir Torres, de 4 años, mientras que Brian Maximiliano Martínez, alias “Peladito”, resultó gravemente herido.

Otro de los más prófugos más buscados

Por la captura de Reyes, el Ministerio de Justicia y Seguridad había dispuesto una recompensa de 20 millones de pesos para aquellas personas que aportaran datos relevantes que permitieran avanzar en su localización y detención. El prófugo integraba el listado de los siete delincuentes más buscados de la provincia.

Desde la cartera de Seguridad de Santa Fe señalaron que la detención constituye un paso central en una investigación compleja y ratifica la decisión del Gobierno Provincial de utilizar todas las herramientas disponibles para perseguir a quienes protagonizan hechos de extrema violencia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia competente, mientras continúan las tareas investigativas para determinar responsabilidades y avanzar sobre la totalidad de las personas involucradas en el ataque