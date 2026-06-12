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Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Tenía 51 años y era docente. En Chaco, su provincia, hubo expresiones de dolor por su desaparición física

12 de junio 2026 · 18:35hs
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Cristian Edgardo Le Vraux

Diario Chaco

Cristian Edgardo Le Vraux, el hombre que murió en el choque con el auto en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia.

El choque frontal en la ruta nacional N° 11 entre dos vehículos, en uno de los cuales viajaba el jugador de Newell's, Saúl Salcedo, dejó como saldo un muerto. La víctima tenía 51 años, era docente y recibió un emotivo adiós por parte de quienes lo conocían.

Se trata de Cristian Edgardo Le Vraux, quien conducía el Citroen C4 que chocó contra el SUB Kia que manejaba Salcedo. El siniestro se produjo cerca de la localidad chaqueña de Margarita Belén, al norte de Resistencia.

Salcedo viajaba de Rosario a Asunción para firmar un contrato a préstamo con el club Libertad. En el vehículo también iban su mujer, su madre y su pequeña hija, de apenas 15 días.

Leer más: Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fractura de tibia y peroné

Saúl Salcedo, con doble fractura y operado

A raíz del violento impacto, el defensor paraguayo sufrió una fractura expuesta de la tibia y el peroné de una de sus piernas. Fue trasladado a un hospital de Resistencia y operado. Según reportes de la prensa chaqueña, está fuera de peligro.

Su mujer y su madre, en tanto, sufrieron heridas leves, mientras que la beba resultó ilesa.

El choque se produjo en un momento en que llovía y había poca visibilidad, aunque las causas exactas no fueron determinadas. Ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana a la altura del kilómetro 1034 de la ruta nacional N° 11.

Leer más: Murió una persona en el choque que involucró al jugador de Newell's Saúl Salcedo: él está internado

"Dejará un vacío enorme"

Al conocerse la noticia del fallecimiento de Le Vraux, distintas comunidades educativas de Chaco expresaron su pesar por el desenlace. Mientras algunos colegas expresaron su compromiso y dedicación a la educación, otros dijeron que su muerte dejará "un vacío enorme" en las comunidades que integraba.

"Le Vraux dedicó su vida al fortalecimiento de la educación secundaria en Chaco y a acompañar a docentes, directivos y estudiantes", expresó uno de los varios comunicados que se conocieron a lo largo del día.

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