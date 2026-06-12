Accidente en barrio Lourdes: sufrió traumatismo de cráneo al caer de una altura de 5 metros El accidente sucedió este viernes poco después de las 10.30, en Alvear al 700. La víctima tiene 43 años y fue derivada a un sanatorio cercano 12 de junio 2026 · 14:35hs

Foto: La Capital / Virginia Benedetto Accidente en barrio Lourdes. Sucedió este viernes en Alvear al 700. La víctima tiene 43 años

Un hombre de 43 años se encuentra internado con traumatismo de cráneo al caer de unos cincos metros de altura en un edificio de Alvear al 700, en barrio Lourdes. El accidente sucedió este viernes cerca de las 10.45.

La persona herida fue identificada por fuentes policiales como Angel T., de 43 años. No trascendieron detalles sobre las circunstancias que rodearon al incidente, pero todo habría ocurrido en un accidente de laboral.

Tras la denuncia a la Central de Emergencias 911, acudió al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que trasladó al herido a un sanatorio privado. Según trascendió el diagnóstico preliminar era traumatismo de cráneo leve.