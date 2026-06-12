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Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

El gobierno santafesino pide que se incluya el Circunvalar Ferroviario de la ciudad capital, una mesa de trabajo y mejoras en las líneas del Gran Rosario

12 de junio 2026 · 10:14hs
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El Belgrano Cargas es neurálgico para el sistema ferroviario de cargas en Santa Fe 

El Belgrano Cargas es neurálgico para el sistema ferroviario de cargas en Santa Fe 

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó formalmente ante la Secretaría de Transporte de la Nación una serie de propuestas técnico-estratégicas vinculadas al proceso de privatización, concesión y apertura operativa del sistema ferroviario nacional Belgrano Cargas.

Uno de los principales planteos realizados por Santa Fe refiere a la finalización del Circunvalar Ferroviario de la ciudad capital, una obra estratégica que conecta el norte de Santo Tomé, a través del ramal F1, con Laguna Paiva, mediante el ramal C, y que registra un avance cercano al 70%.

El gobierno provincial solicitó que la obra sea incorporada de manera explícita en los pliegos licitatorios como proyecto prioritario, con plazos definidos para su ejecución y una fecha límite de inicio. Además, propuso que los oferentes que asuman el compromiso de adelantar los trabajos reciban una valoración positiva en la evaluación.

Belgrano Cargas y los pedidos

Otra de las propuestas del documento con la firma del ministro Gustavo Puccini es la creación de una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Transporte de la Nación, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) y el Gobierno de Santa Fe.

La misma apunta a evaluar alternativas técnicas, coordinar inversiones y avanzar de manera consensuada en la reorganización de la red ferroviaria nacional.

trenes cerealeras
Un consorcio de cerealeras competirá por la concesión del Belgrano Cargas.

Un consorcio de cerealeras competirá por la concesión del Belgrano Cargas.

El documento también plantea la necesidad de impulsar el desarrollo de desvíos ferroviarios particulares que permitan mejorar la conectividad de cooperativas, acopios, terminales portuarias y establecimientos industriales. Para ello, se propone establecer mecanismos claros que faciliten la cesión o entrega de infraestructura ferroviaria en desuso, especialmente rieles, por parte de ADIF.

Asimismo, el gobierno provincial solicitó analizar el impacto de la futura concesión sobre el sistema portuario santafesino, integrado por los puertos de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.

>>> Leer más: La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Otro de los puntos centrales es la incorporación de nuevas cargas vinculadas a sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y las economías regionales, con el objetivo de incrementar el volumen transportado por ferrocarril, reducir costos logísticos y disminuir la circulación de camiones en las rutas.

¿Por qué Santa Fe?

El gobierno de Santa Fe parte del fundamento de que representa el centro neurálgico del comercio exterior de Argentina, por lo que tiene que tener incidencia. A través de su complejo portuario sobre el río Paraná se procesa y despacha el 80% de los granos, aceites y subproductos exportados por Argentina, mientras que desde sus terminales sale el 28% de las exportaciones totales del país.

Actualmente, de los cerca de 450 millones de toneladas que se movilizan anualmente en el país, apenas 18,8 millones se transportan por tren. El resto depende del transporte por ruta, una situación que incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad.

Provincia elevó una propuesta formal a la Secretaría de Transporte de la Nación para garantizar obras estratégicas como el Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, resguardar los intereses productivos de la provincia y promover inversiones en la red logística y portuaria del Gran Rosario ante la próxima licitación del sistema ferroviario de cargas.

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