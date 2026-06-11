El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

Los termómetros llegarían a marcar 18º pero la temperatura estaría en descenso en los siguientes días

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 12 de junio niebla matutina y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con la máxima manteniéndose en 18º pero que empezaría a bajar en los próximos días.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, neblina y un registro de 11º, mientras que a la mañana habría niebla con una marca de 7º. A la tarde estaría parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 18º y vientos moderados del noroeste, y por la noche los termómetros bajarían a 14º.

Para el sábado se anuncia una mañana con 9º de mínima y cielo parcialmente nublado, y desde la tarde habría algunas probabilidades de lluvias aisladas con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con la máxima bajando a 14º.

El domingo seguirían en descenso los registros, con 12º de máxima y solamente 3º de mínima. El cielo estaría algo nublado.

Para el lunes se anuncia cielo algo nublado, con la máxima en 13º y la mínima manteniéndose en 3º.

El martes seguiría algo nublado y con el inicio de un repunte en las marcas: 16º de máxima y 6º de mínima.

Para el miércoles se anuncia 20º de máxima, 11º de mínima y nuevamente cielo algo nublado.