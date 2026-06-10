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Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Periodistas guaraníes opinaron sobre las condiciones futbolísticas del zaguero central que acaba de firmar contrato con el club de Arroyito

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de junio 2026 · 16:23hs
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Sebastián Zaracho posó con la camiseta de Central luego de estampar la firma en el contrato.

Prensa CARC

Sebastián Zaracho posó con la camiseta de Central luego de estampar la firma en el contrato.

Central ya dio su primer paso en el mercado de pases. Lo hizo con la contratación del defensor paraguayo Sebastián Zaracho, quien llegó proveniente de Guaraní de Paraguay. Será una de las caras nuevas que tendrá el técnico Jorge Almirón para el inicio de la pretemporada.

Para el común de los hinchas canallas el nombre causó sorpresa. Es que se trata de un futbolista que prácticamente nadie tenía en el radar. El departamento de scouting canalla trabajó mucho en el tema y con todos los números en la mano, acercó el nombre al cuerpo técnico y, en paralelo, a la dirigencia.

Según confiaron a La Capital fuentes del club, Almirón lo analizó y fue el propio entrenador quien dio el visto bueno para que los dirigentes pudieran avanzar en la negociación. El DT había solicitado un zaguero central zurdo, teniendo en cuenta la salida de Carlos Quintana (seguirá su carrera en Deportivo Riestra).

Frente a esto, nada mejor que la opinión de quienes siguen muy de cerca el fútbol paraguayo. Las voces consultadas por este diario coincidieron en que el Canalla apuntó bien y que las condiciones están dadas para que Zaracho se transforme en un buen refuerzo.

La adaptación de Zaracho será clave

Por supuesto, será esencial la adaptación que muestre el futbolista en un fútbol tan competitivo como el argentino, en el que su única y pequeña experiencia fue un tiempo en las divisiones inferiores de Boca, cuando tenía apenas 16 años.

>>Leer más: Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

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Zaracho viene de vestir la camiseta de Guaraní de Paraguay. Ahora debe demostrar en Central.

Zaracho viene de vestir la camiseta de Guaraní de Paraguay. Ahora debe demostrar en Central.

Quienes conviven con el fútbol paraguayo entregaron las mejores referencias de Zaracho. Uno de ellos es el periodista Víctor Sostoa, de Última Hora, quien dijo que el defensor “suele sacar provecho de su porte físico” y que por eso “es un futbolista con una gran capacidad en el juego aéreo, tanto en el área propia como en la rival”.

Además, agregó que “una de sus principales características es el anticipo” y que eso lo hace porque “pese a su físico es un jugador muy rápido”. Confió también que suele mostrar “mucha agresividad en la marca”, lo que muchas veces “lo hace jugar al límite”.

Un jugador "de físico importante"

Otro periodista de ese país, Víctor Villalba (Radio Monumental) que sigue el día a día de Guaraní, describió a Zaracho como “un jugador de físico importante, de buen juego aéreo defensivo y buen juego aéreo ofensivo”.

>>Leer más: El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Agregó que “hizo dos muy buenos torneos en Guaraní, que el año pasado fue subcampeón. Este año la campaña del equipo fue más modesta, pero los dos centrales y el arquero fueron de los más destacados”.

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“Después del recorrido que tuvo tanto en Paraguay como en el exterior, Zaracho está en el mejor momento de su carrera. En Paraguay hay pocos centrales zurdos y él fue uno de los destacados. Si llega a mostrar esta versión que tuvo en estos años en Guaraní, Rosario Central se habrá llevado un muy buen refuerzo”, dijo.

Más allá de estas referencias, habrá algo muy puntual a tener en cuenta y tiene que ver con la adaptación que muestre a un fútbol tan competitivo como el argentino.

Otra referencia, de alguien que observa constantemente el fútbol paraguayo, destacó que "es muy potente en el juego aéreo" y que "en el cuerpo a cuerpo a cuerpo es muy fuerte". Y fue un poco más allá en el análisis, cuando indicó que "incorpora bien, va siempre y se anima a conducir. Características que seguramente le gustan a Almirón".

Tras los pasos de Enzo Giménez

El antecedente más inmediato de un paraguayo en Central es el de Enzo Giménez, quien no venía con buenos rendimientos en Cerro Porteño. Sin embargo, desde el momento en que empezó a sumar minutos en el Canalla lo hizo de buena manera, por eso se convirtió en un futbolista que todos los técnicos (Ariel Holan y ahora Jorge Almirón) confiaron.

>>Leer más: Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por los octavos de la Copa Libertadores

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Periodistas de Paraguay ponderaron las condiciones físicas y futbolísticas de Sebastián Zaracho.

Periodistas de Paraguay ponderaron las condiciones físicas y futbolísticas de Sebastián Zaracho.

En 2026, Zaracho jugó 19 partidos con la camiseta de Guaraní en el torneo Apertura de Paraguay, en los que convirtió dos goles y marcó una asistencia.

También disputó los dos encuentros de la Prelibertadores, frente a Juventud, instancia en la que Guaraní quedó eliminado. Un dato a tener en cuenta es que en el partido de vuelta el nuevo refuerzo canalla fue expulsado, por lo que no podría ser tenido en cuenta por Almirón para el choque de ida frente a Corinthians por los octavos de final.

Con la salida de Carlos Quintana, Almirón solicitó un zaguero central zurdo y fue allí donde apareció el nombre de Sebastián Zaracho, quien se convirtió e el primer refuerzo canalla en este mercado de pases. Al paraguayo lo que se le viene es la pretemporada junto a sus nuevos compañeros e intentar ganarse un lugar en el equipo.

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