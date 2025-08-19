La Capital | Ovación | Di María

Ángel Di María quiere festejar con Central en el clásico, un partido que nunca pudo ganar

Fideo Di María buscará el sábado romper una nueva pared en su exitosa carrera como futbolista profesional, en la que cuenta con 36 títulos

Carlos Durhand

Carlos Durhand

19 de agosto 2025 · 06:15hs
Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Ángel Di María no puede quedar afuera de ningún ranking sobre los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Es sin dudas el futbolista del país que marcó goles decisivos en encuentros cumbres, de Juegos Olímpicos, Copa América, Finalissima y Mundial.

Además, tiene en su foja de servicios en el profesionalismo un total de 36 títulos. Tres menos de los que logró Rosario Central en sus 135 años de vida. Los canallas, entre el amateurismo y el profesionalismo, incluyendo los cuatro títulos logrados en la segunda categoría de AFA, suman 39 campeonatos oficiales.

Fideo volvió a Central tras 18 años. Y busca romper lo último que le queda pendiente. Salir campeón con el club que lo vio nacer y darse el gusto de ganar un clásico. Algo que si no logra no le moverá el amperímetro a su gran trayectoria en fútbol. Pero si lo hace, desbloqueará el nivel más importante del corazón. En su presentación, él mismo lo dijo cuando le preguntaron que le faltaba a su carrera. Con lágrimas en los ojos, aseguró que quería ganar algo con Central.

Este clásico ante Newell’s no da un título oficial de AFA, ya que no es ni una final ni un partido definitorio. Pero para la ciudad, cada clásico es un campeonato aparte.

La frialdad y crudeza de las estadísticas muchas veces son injustas y chocan con los recorridos de grandes figuras. Como el caso de Mario Alberto Kempes, quien a pesar de haber convertido 94 goles en 123 partidos entre 1974 y 1976, no se pudo dar el gusto de ser campeón en Central. Algo que sí lograron jugadores con menos historia y recorrido en el club, como Hugo Daniel Arismendi (Copa Argentina 2018) o el colombiano Dannovi Quiñones (Copa de la Liga 2023).

Esto es lo que sucede con los números de Di María en Central. Fideo tiene una estadística personal con la camiseta auriazul, con más derrotas que victorias. En su etapa anterior entre fines de 2005 y el primer semestre de 2007, los canallas no tuvieron un buen andar. Y en este ciclo, si bien todavía no perdió y anotó dos goles de penal, Di María solamente pudo disfrutar de un triunfo.

Las estadísticas y los clásicos de Di María en Central

Los números dicen que Di María acumula 44 partidos en sus dos etapas en Central (24 de titular y 20 desde el banco de suplentes). Lleva 8 goles (seis de jugada y dos de penal). Con él en cancha los canallas ganaron 14 partidos, empataron 13 y perdieron 17.

Sería el tercer clásico que juegue ante Newell’s en primera división. No pudo ganar ninguno, ya que empató el primero y perdió el segundo.

Se estrenó en un derbi rosarino el 2 de abril de 2006 cuando igualaron 0 a 0 en el Clausura 2006 en Arroyito. Aquel día jugó los últimos 24 minutos e ingresó por el Chacho Coudet. El equipo dirigido por Leonardo Astrada formó con Cristian Álvarez; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi y Germán Rivarola; Eduardo Coudet (66’ Ángel Di María), Leonardo Borzani, Andrés Díaz (73’ Damián Ledesma) y Hernán Encina; Pablo Vitti y Marco Ruben.

Mientras que el último que jugó fue el 6 de mayo de 2007, cuando los auriazules cayeron 1 a 0 en el Coloso con tanto de Oscar Cardozo. Esa tarde Fideo jugó los 90’. Los de Carlos Ischia salieron a la cancha con Cristian Alvarez; Ricardo Moreira (80’ Andrés Díaz), Ronald Raldes, Juan Manuel Azconzábal y Ariel Garcé; Leonel Ríos y Damián Ledesma; Damián Díaz (ET Milton Caraglio), Cristian González y Angel Di María; Gonzalo Belloso.

Los partidos ante Newell's de Fideo en Inferiores de AFA

Además, perdió los dos que jugó en inferiores de AFA en la 6ª división, con la categoría 1988. Ambos se jugaron en Bella Vista. El primero lo disputó el 2 de abril de 2005, cuando los canallas perdieron 2 a 1 con dos goles de Leonardo D’Alleva y Hugo Mendieta. Di María hizo el tanto auriazul.

El DT de Central fue Marcelo Trivisonno, que puso este equipo: Federico Cingolani; Nahuel Valentini, Gastón Alé, Cristian Paz y Ezequiel Chauderón; Guillermo Chiquetti (Martín Cárcamo), Mario Paglialunga, Angel Di María (Gervasio Nuñez) y Ezequiel Videla; Carlos Rodríguez y Milton Caraglio.

Su otra derrota ante Newell’s en la 6ª de AFA fue el 14 de setiembre de 2005, por 2 a 0, con dos tantos de Hugo Medieta. Aquel equipo leproso contaba entre otros jugadores con Miguel Torren y Mauro Formica.

La del sábado es una historia nueva. Nada tiene que ver el pasado. Solo se trata de romper otra pared, algo que Fideo dio muestras suficientes de poder hacerlo.

