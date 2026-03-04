Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y está claro que este regreso a los entrenamientos fue con el mejor semblante después de la gran victoria obtenida en el clásico ante Newell’s el pasado fin de semana. Por eso, los días que restan para el partido contra Argentinos Juniors se transitarán en un clima de distensión absoluta.
Fueron dos días de descanso los que tuvieron los futbolistas de Central, teniendo en cuenta el paro decretado por los clubes para el próximo fin de semana. Teniendo en cuenta eso, el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón le dio al plantel una licencia más prolongada de lo habitual, para descansar el físico y librarse de las tensiones que genera un clásico.
No obstante, todos sienten en Arroyito no hay tiempo para la relajación porque lo que se viene es otro partido en condición de visitante, para el cual el técnico Almirón deberá trabajar sabiendo que no podrá contar con un par de futbolistas.
Fideo Di María, en la mira
Uno de esos jugadores es ni más ni menos que Ángel Di María, quien llegó al clásico con una fuerte molestia en el aductor izquierdo y que terminó bastante más tocado. Fue por eso que este martes se realizaron un estudio por imágenes para ver si lo que tenía era una lesión muscular.
No hubo información al respecto y difícilmente haya algún parte médico, pero no para ocultar algo, sino porque esos estudios habrían determinado que el capitán canalla no tiene ninguna lesión que lo complique demasiado.
Ahora, por la forma en la que terminó el clásico, todo parece indicar que el próximo miércoles sería uno de los grandes ausentes en La Paternal. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo porque está latente la posibilidad de que la Supercopa Internacional ante Estudiantes se juegue el miércoles 18. Está claro que es muchísimo más importante ese encuentro, en el que habrá un título en disputa, que los 90 minutos frente al Bicho de La Paternal.
Ibarra afuera, ¿adentro Navarro?
Otro de los que no podrá estar es Franco Ibarra, quien llegó a las cinco amarillas, por lo que tiene que purgar una fecha de suspensión. En ese puesto seguramente la posta la tomará Federico Navarro, que fue quien sustituyó a Ibarra en el choque contra Gimnasia.
El Canalla tiene una semana por delante para preparar el partido, pero lo mejor que tiene es el envión anímico que arrastra.
"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto
Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista
Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"
"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
