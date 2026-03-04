Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Tras la victoria en el clásico y dos días de descanso, el plantel canalla volvió a las prácticas de cara al choque ante Argentinos Juniors

Jorge Almirón tiene varios días por delante para armar el mejor Central posible que irá a La Paternal.

Central se puso otra vez en movimiento y está claro que este regreso a los entrenamientos fue con el mejor semblante después de la gran victoria obtenida en el clásico ante Newell’s el pasado fin de semana. Por eso, los días que restan para el partido contra Argentinos Juniors se transitarán en un clima de distensión absoluta .

Fueron dos días de descanso los que tuvieron los futbolistas de Central, teniendo en cuenta el paro decretado por los clubes para el próximo fin de semana. Teniendo en cuenta eso, el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón le dio al plantel una licencia más prolongada de lo habitual, para descansar el físico y librarse de las tensiones que genera un clásico.

No obstante, todos sienten en Arroyito no hay tiempo para la relajación porque lo que se viene es otro partido en condición de visitante, para el cual el técnico Almirón deberá trabajar sabiendo que no podrá contar con un par de futbolistas.

Uno de esos jugadores es ni más ni menos que Ángel Di María , quien llegó al clásico con una fuerte molestia en el aductor izquierdo y que terminó bastante más tocado. Fue por eso que este martes se realizaron un estudio por imágenes para ver si lo que tenía era una lesión muscular.

DimaCML Di María no pudo completar los 90 minutos en el clásico que Central ganó en el Parque. Celina Mutti Lovera / La Capital

No hubo información al respecto y difícilmente haya algún parte médico, pero no para ocultar algo, sino porque esos estudios habrían determinado que el capitán canalla no tiene ninguna lesión que lo complique demasiado.

Ahora, por la forma en la que terminó el clásico, todo parece indicar que el próximo miércoles sería uno de los grandes ausentes en La Paternal. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo porque está latente la posibilidad de que la Supercopa Internacional ante Estudiantes se juegue el miércoles 18. Está claro que es muchísimo más importante ese encuentro, en el que habrá un título en disputa, que los 90 minutos frente al Bicho de La Paternal.

NavarroLV Federico Navarro seguramente tomará el lugar del suspendido Franco Ibarra. Leonardo Vincenti / La Capital

Ibarra afuera, ¿adentro Navarro?

Otro de los que no podrá estar es Franco Ibarra, quien llegó a las cinco amarillas, por lo que tiene que purgar una fecha de suspensión. En ese puesto seguramente la posta la tomará Federico Navarro, que fue quien sustituyó a Ibarra en el choque contra Gimnasia.

El Canalla tiene una semana por delante para preparar el partido, pero lo mejor que tiene es el envión anímico que arrastra.