Confirmado: Juan Giménez se rompió el ligamento cruzado anterior y será operado

Central dio un parte médico en el que explicó la gravedad de la lesión del zaguero juvenil. El tiempo de recuperación le puede demandar de 7 meses a un año

El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Se confirmó lo que se preveía desde un primer momento: Juan Giménez sufrió un "esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal", según el parte médico que brindó Rosario Central este lunes por la noche.

Giménez "será intervenido quirúrgicamente" , continúa el informe del club sobre el juvenil zaguero, que se lesionó durante el primer tiempo del partido que Central jugó el sábado por la noche contra Deportivo Riestra.

La gravedad de la lesión dejará al zaguero afuera de las canchas por el resto de la temporada. En esta clase de lesiones demanda como mínimo siete meses afuera, aunque por lo general la recuperación lleva entre nueve meses y un año.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del club de Arroyito, que también se perderá el Mundial sub-20 con la selección argentina, se lesionó cuando fue a disputar una pelota con el atacante Herrera, de Deportivo Riestra. Con el esfuerzo, pisó mal y de inmediato hizo señas para que vayan a auxiliarlo.

PARTE MÉDICO Juan Giménez: Esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal. Será intervenido quirúrgicamente.

Uno de los primeros que llegó fue Carlos Quintana, que con una actitud muy paternal lo abrazó y le habló al oído.

Otros compañeros no podían creer lo sucedido. Jorge Broun hacía gestos elocuentes de dolor por lo que le ocurrió a Giménez. Enzo Copetti se tomaba la cabeza con ambas manos.

Giménez fue una de las mejores irrupciones de inferiores en el club de Arroyito en los últimos años, a tal punto que clubes como Borussia Dortmund y Arsenal de Inglaterra lo estaban siguiendo.