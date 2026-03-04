La Capital | Ovación | Central

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

En la reunión de la AFA no se tocó el tema, lo que hace pensar que será más adelante. Mientras, a Fideo le hicieron estudios para ver si hay lesión muscular

4 de marzo 2026 · 06:00hs
Ángel Di María se toca el aductor en medio del clásico. El capitán de Central jugó a media máquina

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María se toca el aductor en medio del clásico. El capitán de Central jugó a media máquina, pero igual convirtió.

Lo que parecía podía ser un martes con novedades importantes para Central respecto al partido por la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, finalmente no lo fue. Es que en la extensa reunión que se llevó a cabo en el predio de la AFA y en la que se ratificó el paro para el próximo fin de semana, no hubo tiempo para fijar la fecha del choque en el que el Canalla y el Pincha irán por una nueva estrella. Ahora, que eso haya sucedido puede resultar una buena noticia, dependiendo del resultado que arroje el estudio por imágenes que le hicieron a Ángel Di María para ver si tiene alguna lesión muscular en el aductor izquierdo.

Hoy el físico de Di María lo es todo en Central o al menos es un detalle del cual todos están pendientes, por tratarse del jugador emblema del equipo. Por eso las expectativas sobre si lo que sucedió el pasado domingo en el clásico tuvo consecuencias mayores. El propio jugador dijo tras el partido que si no se hubiese tratado del clásico no hubiera jugado.

La presencia de Angelito en un sanatorio céntrico fue toda una novedad, aunque el motivo era más que sabido. El cuerpo médico decidió estudiarlo para ver si existe alguna lesión muscular.

>>Leer más: Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por ahora sin parte médico sobre Di María

Hasta ayer a la noche no había aparecido ningún informe médico por parte del club. Eso puede indicar que si se detectó alguna lesión no se informó o que haya sucedido lo contrario, que no es necesario un parte médico porque no hay lesión muscular.

Dima2CML
A lo Di María. Fideo la toma de aire tras el cabezazo de Ávila y marca el primer gol de Central en el clásico ante Newell's.

A lo Di María. Fideo la toma de aire tras el cabezazo de Ávila y marca el primer gol de Central en el clásico ante Newell's.

Pese a ello, la posibilidad de que Fideo tenga algo más que una simple contractura es muy grande. Por eso se descarta que habrá un par de partidos en los que no podrá estar. Ya el próximo miércoles, en cancha de Argentinos Juniors, es prácticamente imposible que Angelito pueda dar el presente y de ahí en más habrá que transitar el día a día para ver cómo se siente y de qué manera evoluciona. En caso de que se confirme una lesión muscular sin dudas serán varios más los partidos que se perderá.

Por eso, el hecho de que en la reunión de ayer en la AFA no se haya tratado el tema de la Supercopa Internacional fue un elemento positivo. ¿Por qué? Porque todavía no hay ni día ni sede confirmada para ese encuentro que tendrá en juego un título.

>>Leer más: Con la gran victoria en el clásico, en Central se festeja el presente y se potencia el futuro

Sin definición

Si en esa reunión no se tocó el tema ya habría que ir descartando la fecha con la que se especulaba. Es que se venía hablando de que ese partido podía jugarse el 18 de marzo (en Paraguay), el día anterior al sorteo de la Copa Libertadores (también en suelo guaraní).

Para esa fecha quedan apenas dos semanas, lo que da que pensar que perdió mucha fuerza. Se insiste, el tema ayer no se tocó y nadie sabe a ciencia cierta cuándo se resolverá. Lo que sí está claro es que cuanto más adelante sea, a Central le vendrá mejor para tener a Di María en mejores condiciones. Es probable que no esté desgarrado y que simplemente se trate de una contractura, pero aun así su condición física no es la ideal.

Dima3LV
Es casi un hecho que Di María no estará el miércoles próximo ante Argentinos. La duda es cuántos partidos más se perderá.

Es casi un hecho que Di María no estará el miércoles próximo ante Argentinos. La duda es cuántos partidos más se perderá.

Tanto Central como Estudiantes tienen un calendario súper apretado de aquí en adelante, más aún después de conocerse que la fecha 9 no se jugará por el paro de la AFA y que fue reprogramada para el domingo 3 de mayo, trasnformándose en la última fecha de la fase regular. Y ambos equipos tienen además la Copa Libertadores, que iniciará su fase de grupos entre el martes 7 y el jueves 9 de abril.

>>Leer más: Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Apuntan a que Fideo esté a pleno

Para eso faltan apenas cuatro semanas y en Central apuntarán a que Di María llegue a la copa a pleno desde lo físico. No sería demasiado problemático si los estudios que le realizaron determinan que no hay lesión muscular. De lo contrario, Fideo deberá estar parado algunas semanas.

Por lo pronto, es difícil que la Supercopa Internacional se juegue el miércoles 18 como se pensaba, lo que le permitirá a Di María y al cuerpo médico trabajar sobre el adcutor del jugador con algo más de tranquilidad.

Noticias relacionadas
Topadora Cáceres en uno de sus camiones, su trabajo de la actualidad en Campo 9 (Paraguay). 

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Frank Kudelka tuvo tres entrenamientos con Newells previos al partido contra Central en el Coloso.

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

La sonrisa de Jorge Almirón en el Coloso. Fue el gran ganador de otro clásico ganado por Central ante Newells.

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

La felicidad de Ángel Di María tras la victoria de Central en el clásico. La Supercopa Internacional podría jugarse el 18 de marzo en Asunción.

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

Aclararon la recomposición salarial y sus plazos tras detectar desinformación maliciosa. Desactivan cualquier intento de ruido en la fuerza. Además, lanzan un plan de desendeudamiento

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ovación
Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Ovación

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Policiales
Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La Ciudad
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich