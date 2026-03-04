Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

En la reunión de la AFA no se tocó el tema, lo que hace pensar que será más adelante. Mientras, a Fideo le hicieron estudios para ver si hay lesión muscular

Lo que parecía podía ser un martes con novedades importantes para Central respecto al partido por la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, finalmente no lo fue. Es que en la extensa reunión que se llevó a cabo en el predio de la AFA y en la que se ratificó el paro para el próximo fin de semana, no hubo tiempo para fijar la fecha del choque en el que el Canalla y el Pincha irán por una nueva estrella. Ahora, que eso haya sucedido puede resultar una buena noticia, dependiendo del resultado que arroje el estudio por imágenes que le hicieron a Ángel Di María para ver si tiene alguna lesión muscular en el aductor izquierdo.

Hoy el físico de Di María lo es todo en Central o al menos es un detalle del cual todos están pendientes, por tratarse del jugador emblema del equipo. Por eso las expectativas sobre si lo que sucedió el pasado domingo en el clásico tuvo consecuencias mayores. El propio jugador dijo tras el partido que si no se hubiese tratado del clásico no hubiera jugado.

La presencia de Angelito en un sanatorio céntrico fue toda una novedad, aunque el motivo era más que sabido. El cuerpo médico decidió estudiarlo para ver si existe alguna lesión muscular.

Por ahora sin parte médico sobre Di María

Hasta ayer a la noche no había aparecido ningún informe médico por parte del club. Eso puede indicar que si se detectó alguna lesión no se informó o que haya sucedido lo contrario, que no es necesario un parte médico porque no hay lesión muscular.

Dima2CML A lo Di María. Fideo la toma de aire tras el cabezazo de Ávila y marca el primer gol de Central en el clásico ante Newell's. Celina Mutti Lovera / La Capital

Pese a ello, la posibilidad de que Fideo tenga algo más que una simple contractura es muy grande. Por eso se descarta que habrá un par de partidos en los que no podrá estar. Ya el próximo miércoles, en cancha de Argentinos Juniors, es prácticamente imposible que Angelito pueda dar el presente y de ahí en más habrá que transitar el día a día para ver cómo se siente y de qué manera evoluciona. En caso de que se confirme una lesión muscular sin dudas serán varios más los partidos que se perderá.

Por eso, el hecho de que en la reunión de ayer en la AFA no se haya tratado el tema de la Supercopa Internacional fue un elemento positivo. ¿Por qué? Porque todavía no hay ni día ni sede confirmada para ese encuentro que tendrá en juego un título.

Sin definición

Si en esa reunión no se tocó el tema ya habría que ir descartando la fecha con la que se especulaba. Es que se venía hablando de que ese partido podía jugarse el 18 de marzo (en Paraguay), el día anterior al sorteo de la Copa Libertadores (también en suelo guaraní).

Para esa fecha quedan apenas dos semanas, lo que da que pensar que perdió mucha fuerza. Se insiste, el tema ayer no se tocó y nadie sabe a ciencia cierta cuándo se resolverá. Lo que sí está claro es que cuanto más adelante sea, a Central le vendrá mejor para tener a Di María en mejores condiciones. Es probable que no esté desgarrado y que simplemente se trate de una contractura, pero aun así su condición física no es la ideal.

Dima3LV Es casi un hecho que Di María no estará el miércoles próximo ante Argentinos. La duda es cuántos partidos más se perderá. Leonardo Vincenti / La Capital

Tanto Central como Estudiantes tienen un calendario súper apretado de aquí en adelante, más aún después de conocerse que la fecha 9 no se jugará por el paro de la AFA y que fue reprogramada para el domingo 3 de mayo, trasnformándose en la última fecha de la fase regular. Y ambos equipos tienen además la Copa Libertadores, que iniciará su fase de grupos entre el martes 7 y el jueves 9 de abril.

Apuntan a que Fideo esté a pleno

Para eso faltan apenas cuatro semanas y en Central apuntarán a que Di María llegue a la copa a pleno desde lo físico. No sería demasiado problemático si los estudios que le realizaron determinan que no hay lesión muscular. De lo contrario, Fideo deberá estar parado algunas semanas.

Por lo pronto, es difícil que la Supercopa Internacional se juegue el miércoles 18 como se pensaba, lo que le permitirá a Di María y al cuerpo médico trabajar sobre el adcutor del jugador con algo más de tranquilidad.