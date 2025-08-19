La Capital | Ovación | historia

Historia del Clásico, capítulo 8: La década del 80 trajo títulos, muchos empates y varios incidentes

La historia del clásico en los 80 contó con vueltas olímpicas de los dos en torneos largos y derbis suspendidos por falta de garantías.

19 de agosto 2025 · 06:15hs
La historia de los clásicos entre Central y Newell's mostró varios incidentes en los 80'.

La historia entre 1981 y 1990 dice que se jugaron 25 clásicos con una notable paridad en triunfos de cada uno, en los que predominó el empate. Hubo dos partidos que por incidentes fueron suspendidos y la AFA les dio por perdido el partido a ambos equipos, descontándoles puntos en la tabla de posiciones.

El primer duelo de la década del 80 fue el 15 de marzo de 1981 en el parque Independencia, por la 5ª fecha del Metropolitano. Newell’s se impuso 3 a 0 a Central. Los goles del equipo dirigido por Juan Carlos Montes fueron de Daniel Pedro Killer, Santiago Santamaría y Enzo Bulleri. En la segunda rueda de ese campeonato igualaron 0 a 0 en Génova y Cordiviola.

Ese mismo año, en el Nacional de 1981, los canallas fueron los que sumaron más puntos. Tras ir perdiendo 1 a 0 con tanto de José Luis Petti al término del primer tiempo, ganaron 3 a 1 con dos goles de Edgardo Bauza (uno de penal) y uno de José Raúl Iglesias. En la segunda rueda, con la Lepra de local, igualaron 1 a 1 con sendos goles de penal: Cucurucho Santamaría para los rojinegros y Patón Bauza para los auriazules.

Una historia con muchos empates

Los cuatro duelos de 1982 terminaron con una estadística pareja. En el Nacional se ganaron de locales 2 a 1. En cancha de Newell’s los rojinegros impusieron condiciones con dos festejos de Santamaría (uno de penal), mientras que Héctor Chazarreta hizo el tanto visitante. Y en el estadio de Central, los dueños de casa ganaron con dos tantos de Bauza (uno de penal) y Santamaría hizo el gol leproso. En tanto, en el Metropolitano 1982 los dos juegos finalizaron 1 a 1: en el Parque con goles de Víctor Ramos para los locales y de Bauza para los visitantes, y en el Gigante con gritos de Gerardo González para los canallas y de Santamaría para los leprosos.

Central elimina a Newell’s

Durante el Nacional de 1983 tuvieron que definir la llave de octavos de final. Igualaron 0 a 0 en la ida en terreno rojinegro, mientras que en la vuelta, en el Gigante, Central se impuso 2 a 0 a Newell’s con goles de Darío Campagna y Claudio Scalise y pasó de fase.

En el Metro 1983, los auriazules ganaron 2 a 1 de locales en la primera rueda (Claudio Scalise y Alfredo Killer para los ganadores, y Víctor Ramos para los perdedores). En la vuelta empataron 3 a 3 en un cotejo que se suspendió por incidentes con la parcialidad canalla a los 87’.

Lo ganaba la lepra 1 a 0 gol de Ramos (42’), Central lo dio vuelta con tantos de la Pepona Reinaldi (37’), Gerardo González (55’) y Scalise (57’), pero los locales lo empataron con goles de Rubén Ciraolo (79’ y 81’).

Al año siguiente, en el Metro 1984, se jugaron los últimos dos derbis antes del tercer descenso de Central. Newell’s se impuso 2 a 1 de local con festejos de Ricardo Santillán y Gustavo Dezotti, mientras que Gerardo González hizo el tanto auriazul. En tanto, igualaron 0 a 0 en Arroyito en la segunda rueda.

Título canalla y leproso

El segundo lustro de la década del 80 trajo dos títulos para Rosario en torneos largos de 38 fechas. Central se consagró campeón en la temporada 1986/87 y Newell’s en la de 1987/88.

En 1986/87 empataron los dos clásicos 0 a 0. Y en 1987/88 hubo triunfos para los anfitriones. En la primera rueda los canallas ganaron en Arroyito 1 a 0 con tanto de Claudis Scalise y en la segunda Newell’s doblegó a Central en el Parque por 1 a 0 con grito de Gustavo Dezotti.

Luego, en la temporada 1988/89, el primer duelo que se jugó en el Parque, el 27 de noviembre de 1988, se suspendió a los 22’ con el marcador 0 a 0 y la AFA le dio por perdido el cotejo a ambos equipos, descontándole además dos puntos en la tabla de posiciones. En tanto, en la segunda rueda, el 23 de abril de 1989, Central ganó en el Gigante 2 a 1 con goles de Ariel Cuffaro Russo y Edgardo Bauza, de tiro libre, sobre el final del partido. El Yaya Juan José Rossi, de penal, había empatado transitoriamente para Newell’s.

Newell’s dejó afuera a Central

Leprosos y Canallas tuvieron que trasladarse a Capital Federal para jugar los dos clásicos eliminatorios del Torneo Clasificación 1988/89 debido a un acuartelamiento policial en Rosario.

El primer partido, donde Central hizo de local, se jugó en cancha de Vélez. Gerardo Martino abrió la cuenta para los leprosos y empató Osvaldo Escudero para los canallas.

El juego definitorio, donde Newell’s actuó como local y con el empate clasificaba por haber terminado en la tabla por encima de Central, se disputó en Ferro. Ganó la Lepra 5 a 3 con goles de Adrián Taffarel (2) (uno de penal), Gabriel Batistuta (2) y Víctor Ramos. Juan Manuel Llop (en contra), Juan Antonio Pizzi y Edgardo Bauza convirtieron para los perdedores.

El primer triunfo de Bielsa

Las últimas imágenes de los clásicos de la década del 80 entregaron condimentos para todos los gustos. En el primer partido de la temporada 1989/90, que se jugó el 10 de diciembre de 1989 en el Parque, Central tras ir perdiendo 2 a 0 pudo empatar el partido. Ariel Cozzoni (24’ y 64’) sacó la ventaja para los locales y luego igualaron las acciones Pedro Uliambre (75’) y Amadeo Gasparini (80’).

En tanto, en la segunda rueda del torneo 1989/90, el 20 de mayo en el Gigante, Central lo ganaba 1 a 0 con gol de Uliambre a los 29’. Dos minutos más tarde una patada de Ariel Cozzoni sobre José Luis Albarenque, derivó en incidentes en las tribunas el partido se tuvo que suspender. La AFA nuevamente, como pasó en 1988, le dio el cotejo perdido a los dos y le sacó dos puntos de la tabla.

Finalmente, el lunes 8 de octubre de 1990, se jugó el último clásico de esta década. Fue un partido épico que ganó Newell’s 4 a 3 en Arroyito con Marcelo Bielsa como entrenador. Fernando Gamboa, Julio Zamora, Cristian Ruffini y Lorenzo Saez anotaron los tantos del equipo del Loco, mientras que David Bisconti (3) (dos de tiro libre y uno de penal) convirtieron para el equipo de Ángel Zof.

