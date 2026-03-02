La Capital | Ovación | Central

Dos días de descanso en Central y la chance de la final por la Supercopa, condicionada a Di María

Di María es el único jugador de Central que terminó tocado y la fecha de la Supercopa Internacional puede estar relacionada a su recuperación

2 de marzo 2026 · 18:42hs
La felicidad de Ángel Di María tras la victoria de Central en el clásico. La Supercopa Internacional podría jugarse el 18 de marzo en Asunción.

La felicidad de Ángel Di María tras la victoria de Central en el clásico. La Supercopa Internacional podría jugarse el 18 de marzo en Asunción.

La conveniencia de un parate siempre es relativa, tanto en una victoria resonante como la de Central en el Coloso, o para una derrota, como la de Newell’s de local. Pero no hay dudas de que a Jorge Almirón le conviene que se mantenga el paro que dispuso la AFA de todo el fútbol para el próximo fin de semana, teniendo en cuenta de que a quien debe recuperar es nada menos que su jugador emblema, el mejor del fútbol argentino, Ángel Di María. Además, no está confirmado y tal vez haya que ver qué pasa con el 11 canalla, pero existen chances de que la final de la Supercopa Internacional se jueve el 18 de marzo en Asunción.

O sea, para ese encuentro quedan poco más de dos semanas y encima, como estaba programada las fechas 9 y 10 del torneo Apertura, a Central le tocaba jugar este viernes a las 22 en el Gigante, recibiendo a Tigre, y luego el miércoles siguiente, el 11, a las 17.30, visitando a Argentinos Juniors por la 10ª fecha.

Los partidos que siguen en Central

Luego Central jugará por la 11ª fecha el sábado 14 de marzo, a las 20 en Arroyito, ante Banfield. Y por la 12ª visitará el domingo 22, a las 22.15, a Independiente Rivadavia en Mendoza.

>>Leer más: Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Está la idea latente de que la final de la Supercopa Internacional, que como su nombre lo indica debería jugarse fuera del país, se dispute el miércoles 18 de marzo en Asunción. La conveniencia de esa fecha tiene que ver con que al día siguiente, jueves 19, en la sede de la Conmebol en Luque se sorteará la Copa Libertadores que tendrá a los canallas y pincharratas como protagonistas. Se buscaba, por así decirlo, matar dos pájaros de un tiro.

Una dolencia clave para decidir

La suspensión de la fecha 9, en ese sentido, le viene bárbaro a los dos equipos porque, de confirmarse la disputa de la final, les permitirá tener menos desgaste. Pero por supuesto que para Central no es un dato menor la dolencia que evidenció Di María.

Según lo aclarado después del clásico, Di María sintió un dolor en el aductor izquierdo al patear un córner, durante el último entrenamiento del sábado. No jugar ahora ante Tigre le vendrá bárbaro. Más allá de que pueda recuperarse a tiempo, seguramente le conviene esperar los 10 días que median hasta la siguiente cita en La Paternal.

Por lo pronto, al plantel canalla se le dio lunes y martes de descanso pensando en que no se levantará la medida de la AFA y que la próxima cita será ante Argentinos.

Los otros casos para Almirón

Por supuesto, a Almirón también le viene bien para tener más tiempo de trabajo con Carlos Quintana, que fue al banco por primera vez en el año luego de la lesión y operación de tobillo, y de Facundo Mallo, afectado por dolencias musculares.

>>Leer más: Ángel Di María jugaba con el freno de mano puesto pero hizo la diferencia en el clásico

También le viene al pelo para que Marco Ruben, que estuvo 15 meses sin actividad oficial, adquiera ritmo de entrenamientos, lo mismo que Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, que volvieron ante Gimnasia y en el clásico.

Por lo pronto, el principal foco de Almirón será Di María. Puede ser que de su evolución dependa o no la confirmación de la final por la Supercopa Internacional, donde jugarán Central y Estudiantes por una estrella oficial. Nada menor poder contar con él en las óptimas condiciones.

