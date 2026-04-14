Los camiones en rutas nacionales de Santa Fe registran un siniestro vial cada 10 días

Desde el inicio de 2026, ocurrieron al menos 10 choques, vuelcos y despistes. Más de la mitad concluyeron con personas fallecidas

El choque frontal que provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia en Cañada Rosquín está lejos de ser un caso excepcional. Los camiones estuvieron involucrados en un siniestro vial cada 10 días desde el comienzo del año en las rutas nacionales de Santa Fe .

Antes del fallecimiento de una pareja oriunda de Carlos Pellegrini y dos de sus tres hijos se registraron otras seis víctimas fatales en corredores mantenidos por el gobierno federal y en autopistas . La gran mayoría tuvo lugar en el sur de la provincia , donde la densidad del tráfico crece por el traslado de granos hacia el polo agroexportador del Gran Rosario.

La lista de casos dentro de la red que excluye a caminos provinciales comprende al menos 10 siniestros viales graves en los que intervinieron transportes de carga. Tres de ellos ocurrieron en distintos tramos de la ruta 34 , la más recurrente en el historial. De hecho, el senador del departamento San Martín, Esteban Motta , había presentado el último jueves un proyecto para reclamar con urgencia una serie de obras de mantenimiento y reparación. Ese pedido es acompañado por intendentes de la zona.

El primer caso fatal de este año se dio el domingo 18 de enero, cuando un camionero chocó contra un utilitario al norte de Ybarlucea . El conductor del vehículo de menor porte murió en el acto por el impacto a la altura del paraje Esteban Echeverría, en un punto neurálgico de la ruta nacional A012.

Once días después, un transportista cordobés de 60 años también falleció en la ruta 34 debido a una colisión frontal con otro vehículo de carga a la altura de Casas. El deceso de Marcelo Lovaiza se produjo a pocos kilómetros de Cañada Rosquín, donde este último fin de semana fallecieron Daniel Santo (40), Sabrina Veliz (38) y sus hijos de 2 y 4 años.

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"Es una ruta que, lamentablemente, aparece seguido en noticias a causa de la cantidad de siniestros viales que se producen en diferentes sectores de su traza y que en muchos casos presentan víctimas fatales", señaló Motta en cuanto al riesgo en el principal corredor de la zona del departamento San Martín en la Cámara alta. Su llamado de atención surgió tres días antes del incidente que conmocionó a los vecinos de Carlos Pellegrini y localidades vecinas.

El senador provincial señaló que la preocupación por el abandono de la 34 también generó reclamos económicos y productivos, así como de otras fuerzas políticas y actores de la sociedad civil. Por su parte, señaló: "La falta de respuesta o inacción de parte del gobierno nacional respecto a la reparación no implica que dejemos de solicitar la realización de las obras".

Diez siniestros viales en 102 días

El corredor que une a Santa Fe con el noroeste argentino no es el único donde faltan reparaciones o se agrava el riesgo al manejar por la aglomeración de camiones. Basta alejarse unos kilómetros de la ciudad para llegar al primer peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires. Hace un mes y medio, un chofer falleció a la madrugada en General Lagos por una colisión múltiple.

A diferencia de los casos previamente mencionados, el episodio del sábado 28 de febrero involucró a cuatro vehículos de carga en una parada habitual para los transportistas de la región. Después de la colisión, el tráfico hacia el norte estuvo cortado durante varias horas debido al operativo policial para investigar el incidente.

Unos días después, el enlace con Buenos Aires volvió a quedar bloqueado a la altura de Villa Gobernador Gálvez. En este caso, dos camiones protagonizaron un siniestro vial que terminó con un acoplado cruzado sobre la calzada.

La autopista Rosario-Córdoba también tiene un antecedente reciente. El último 31 de marzo, un transportista se despistó a la altura de Tortugas y el vehículo cayó al arroyo. Después de la denuncia, los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Rodolfo Gatti a pocos metros del sitio donde perdió el control.

La ruta nacional 11 es otro de los corredores cuya falta de mantenimiento es materia de reclamo permanente por parte de autoridades provinciales y locales, así como legisladores nacionales. Mientras tanto, dos camiones chocaron de frente el último primero de abril en Candioti, a casi 20 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. A fines de febrero, el corredor quedó cortado porque otro chofer se estrelló contra un ómnibus en Reconquista, donde varias personas sufrieron lesiones leves.

En lo que respecta a la ruta 33, el caso fatal más reciente es el de la muerte de dos transportistas por una colisión frontal en Zavalla. Alejandro David Sánchez tenía 34 años, era oriundo de Oliveros y vivía en Rosario. El conductor murió el 4 de marzo por el impacto con otro vehículo de carga que circulaba en sentido contrario. José Osvaldo Cruz (58) iba manejando este último rodado y pasó trece días internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) hasta que se produjo su deceso.

Una cuestión humanitaria

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) Carlos Torres consideró que el principal problema detrás de estos episodios es la falta de mantenimiento. "Nosotros estamos convencidos de que arreglar las rutas es una cuestión humanitaria, ni siquiera es una cuestión presupuestaria", manifestó este martes a través de LT8.

Luego del choque fatal en Cañada Rosquín, el funcionario apuntó que la ruta nacional 34 es "muy vieja y angosta". A continuación, añadió: "En muchos lugares está totalmente abandonada y cada vez tiene más tránsito. Ahí convive el tránsito pesado con vehículos particulares, transporte público y motos".

"Por otro lado, como siempre decimos, el factor productor más importante de siniestros viales es el factor humano. Ante un choque de frente, evidentemente, algo no se hizo bien", manifestó el exintendente de Firmat. No obstante, prefirió mantener en reserva su opinión sobre el caso "por respeto a la familia y a todos los involucrados".

Torres recordó que la ruta 33 también fue objeto de múltiples presentaciones de legisladores en paralelo con los reclamos de la provincia a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Después de este esfuerzo infructuoso, advirtió: "La idea del gobierno nacional es avanzar con concesiones a empresas privadas. Hay que ver cuántas vidas más se va a cobrar esta demora".