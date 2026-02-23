La Capital | La Región | Choque

Fuerte choque entre un ómnibus y un camión en la ruta 11: heridos leves y tránsito cortado

El siniestro se produjo este lunes a la madrugada a la altura de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe

23 de febrero 2026 · 08:05hs
Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Foto: Guardia Provincial (APSV)

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión
Ruta 11

Foto: Guardia Provincial (APSV)

Ruta 11, en jurisdicción de Reconquista. El tránsito estaba cortado este lunes a la madrugada

Este lunes a la madrugada se produjo un choque entre un camión y ómnibus de pasajeros en la ruta nacional 11, en jurisdicción de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

Como consecuencia del impacto se registraron heridos leves y el tránsito se encontraba totalmente interrumpido para facilitar el trabajo de los peritos y luego proceder a la remoción de los vehículos.

Según consignó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro sucedió alrededor de las 3 de hoy sobre el kilómetro 762 de la ruta nacional 11, en el departamento General Obligado.

choque ruta 11 2
Ruta 11, en jurisdicción de Reconquista. El tránsito estaba cortado este lunes a la madrugada

Ruta 11, en jurisdicción de Reconquista. El tránsito estaba cortado este lunes a la madrugada

>> Leer más: Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de la cárcel de Piñero

Noticias relacionadas
Mesa Promotora Quinta de Funes. “El Sitio de Memoria Quinta de Funes ha recopilado múltiples actividades que construyen un hilo de continuidad histórica”, revelaron sus integrantes

La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

Desde la Unidad Especial Biprovincial precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 km de línea principal. El Bloque C contempla la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos y cuatro bombas verticales de alta capacidad para garantizar el caudal en el tramo troncal y los ramales secundarios. A través de estas obras se abastecerá a diez localidades de la región. 

Diez ofertas técnicas para construir un nuevo tramo del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, recibió a Peteco Carabajal.

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

La planta compacta de líquidos cloacales instalada está fabricada en material compuesto  y se compone de dos módulos, con previsión de incorporar un tercero en el futuro.

La obra de red cloacal de Diego de Alvear ingresó a la etapa de pruebas

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

La jueza Brunetti hizo lugar a este mecanismo, luego de reiteradas negativas de un padre a cumplir con el deber alimentario en orden al interés superior del niño
La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Ovación
Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma