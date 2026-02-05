La Capital | La Ciudad | licencia de conducir

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar el carné en la aplicación nacional

5 de febrero 2026 · 09:21hs
La licencia de conducir digital ya se puede obtener en Mi Santa Fe.

La licencia de conducir digital ya se puede obtener en Mi Santa Fe.

Luego del lanzamiento de una plataforma propia con la licencia de conducir digital como herramienta válida dentro de la provincia, Santa Fe empezó a incorporar los registros a la base de datos de Mi Argentina. Fuentes oficiales anticiparon este jueves que el carné estará disponible en cuestión de días.

La aplicación nacional permite exhibir el carné en el teléfono celular desde hace un largo tiempo, pero el acceso varía de acuerdo a la jurisdicción del centro emisor. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, le confirmó a LT8 que el documento finalmente podrá verse por este medio, además de la versión que ya ofrece Mi Santa Fe.

"Ya tenemos más de un millón de licencias santafesinas cargadas", afirmó el funcionario en cuanto al procesamiento de los registros en Mi Argentina. Así aseveró que "en los próximos días van a estar disponibles, absolutamente".

¿Cómo usar la licencia de conducir digital en Santa Fe?

El titular de la APSV indicó que actualmente existen alrededor de 1.400.000 permisos para conducir en la provincia. Es decir, algo más del 70 por ciento ya se incorporó a la base de datos de la aplicación nacional.

Embed - MÁS DE 12.400 CONDUCTORES SANCIONADOS EN TODO EL PAÍS - CARLOS TORRES

Torres participó este miércoles en una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para completar un trámite pendiente desde hace varios años y que las personas habilitadas puedan usar el servicio digital en todo el país. Al respecto, comentó: "Informamos esto para que informen al resto de las provincias".

>> Leer más: Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Mientras se completa el proceso de carga, Mi Santa Fe puede emplearse para exhibir el carné dentro del territorio provincial. Además cuenta con la opción de descargar el documento en formato PDF, algo que facilita el uso cuando el teléfono celular no tiene conexión a internet.

La aplicación nacional tiene una configuración distinta para acceder a la licencia de conducir digital. La validación se realiza mediante un código QR que dura 24 horas. Esto implica que la persona registrada debe ingresar al menos una vez por día para contar con un registro válido si pierde acceso a la red de datos móviles.

¿Cuáles son las infracciones de tránsito más frecuentes en Santa Fe?

Por otra parte, Torres comentó que la falta de carné u otra documentación obligatoria está lejos de ser una de las faltas de tránsito más frecuentes. Según el relevamiento de los últimos operativos, "el primer lugar, por lejos", se lo lleva el incumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Fe.

El secretario provincial aseguró que el control a vehículos de 3 años de antigüedad o más es uno de los trámites que menos se respeta entre los que se requieren para circular. "Es la falta que se lleva todos los laureles, genera ocho o diez veces más actas que el resto", manifestó.

El titular de la APSV opinó que el incumplimiento de la RTO se volvió más frecuente porque "hubo mucha confusión el año pasado con el intento de desregular" el trámite a nivel nacional. "Ahí hubo un amparo en Santa Fe y se frenó", aclaró en cuanto a la acción judicial de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) contra el decreto 196/2025.

Además de la ausencia de este certificado, los controles de verano en la provincia revelaron que la falta de seguro es la segunda infracción más frecuente. En tercer lugar aparece el mal uso de los cinturones de seguridad, un elemento que deben utilizar todos los pasajeros a bordo.

Noticias relacionadas
El comedor del área Salud es uno de los seis que funcionan gestionados por la UNR.

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La inscripción al plan FinEs se inició esta semana y estará abierta hasta el próximo lunes.  

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

el jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La mujer desaparecida

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar el carné en la aplicación nacional

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Ovación
Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos