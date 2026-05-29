"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de "Mortadela".

Carlos Mauricio Salguero, de 42 años, era conocido por los vecinos que dan cuenta de que estaba involucrado en la venta de drogas

“Es la crónica de una muerte anunciada” . De esa manera, un vecino del barrio Ludueña, que prefirió mantener su anonimato por seguridad, resumió el final de Carlos Mauricio Salguero, asesinado el jueves por la noche en la zona de Felipe Moré y Humberto Primo. “ Mortadela ”, como lo apodaban, era una persona conocida en el vecindario, que lo vio crecer e involucrarse cada vez más en un entramado relacionado al narcomenudeo por el que quedó expuesto a la violencia callejera.

Salguero, de 42 años, fue atacado a tiros en la puerta de su casa. Testigos aseguraron que al menos dos personas lo llamaron por su nombre y cuando se asomó le dispararon. “Lamentablemente, tarde o temprano iba a terminar así” , lamentó la persona que lo conoció y contó a La Capital que no solo estaba involucrado en la venta de drogas sino, además, muy afectado por el consumo de estupefacientes.

Lo que se comenta en Ludueña coincide con el antecedente policial más reciente que tenía la víctima. En octubre pasado, en la misma zona donde lo mataron, lo habían demorado con poco más de 6 gramos de la cocaína fraccionada para la venta en treinta envoltorios.

Muerte anunciada

“Estaba metido en la movida. Lamentablemente tarde o temprano iba a terminar así”, contó a La Capital una persona que conoció a Mortadela Salguero. En ese marco, vinculó el asesinato a la venta de drogas. Si en el barrio muchos sabían que la víctima estaba ligado a ese trasfondo fue porque él mismo no tenía reparos. “Se hacía el narco”, resumió este vecino.

“Se la tenían jurada porque se hacía ver”, remarcó. Sin embargo, y dando cuenta de la precariedad del contexto en el que Salguero se hizo esa fama, aseguró que también estaba muy afectado por el consumo de estupefacientes. “La pipa lo estaba matando”, describió.

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La violencia callejera ya había afectado de cerca a la familia de Salguero hace casi cuatro años. Fue el 13 de diciembre de 2022, cuando desde una moto dispararon varias veces contra un grupo de personas que estaba en Felipe Moré al 2300 festejando el pase de la selección argentina a la final del Mundial de Qatar. Uno de esos disparos dio en una chica, entonces de 13 años, hija de Salguero.

El crimen

Mortadela Salguero fue asesinado cerca de las 20.30 del jueves, en el ingreso de un pasillo de la zona de Humberto Primo y Felipe Moré. Un testigo mencionó que alcanzó a escuchar a personas que lo llamaron y que apenas se asomó lo balearon. Un hombre que lo conocía lo trasladó en su auto al Hospital Clemente Álvarez, donde los médicos alcanzaron a operarlo. Pero poco después de salir del quirófano, cerca de las 23, murió en el sector de terapia intensiva.

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Desde Fiscalía indicaron, según pudieron establecer con las primera medidas de la investigación, que fueron al menos dos personas las que participaron del ataque. A su vez afirmaron que al menos dos de las heridas que tenía Salguero eran en la cabeza. La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Miatello y por el momento no se conocieron avances inmediatos en cuanto a la identificación de los autores del hecho.

Más allá de la conmoción por el crimen de este jueves, los vecinos de Ludueña manifestaron su preocupación por algunos hechos recientes relacionados a la seguridad. El barrio y otros linderos como Empalme Graneros fueron escenario de períodos muy críticos de violencia que llevaron a sucesivos desembarcos de fuerzas federales en la zona. De hecho a metros de donde ocurrió el crimen de Salguero suele haber controles de Gendarmería. Sin embargo, según cuentan los vecinos, el panorama cambia de acuerdo a la hora: “De día es una cosa, pero de noche ya es otra”.