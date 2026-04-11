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La falta de iluminación y el estado crítico de la RN11 que pasa por Baigorria es foco de reclamos a Vialidad

El municipio realizó una queja formal que solicita a la dependencia nacional el mantenimiento del trayecto de la ruta que atraviesa la ciudad

11 de abril 2026 · 17:45hs
El mal estado de la calzada es una situación que los vecinos viven todos los días. Lo padecen cuando salen a trabajar por la mañana y cuando vuelven a sus casas de noche

El mal estado de la calzada es una situación que los vecinos viven todos los días. Lo padecen cuando salen a trabajar por la mañana y cuando vuelven a sus casas de noche, circulando por una ruta sin luces y con la calzada en mal estado. 

El intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia, presentó un reclamo formal ante Vialidad Nacional (VN) solicitando el mantenimiento del tramo de la ruta nacional 11 que atraviesa la ciudad. “La situación de la iluminación, la calzada y la señalización requiere una intervención que excede las posibilidades del municipio”, indicó el mandatario.

Quien transite hoy por la ruta nacional 11 a la altura de Granadero Baigorria va a encontrarse con un panorama que preocupa: luminarias fuera de servicio que dejan tramos extensos sin iluminación, baches y hundimientos en la calzada que complican la circulación, demarcación horizontal borrada en buena parte del recorrido y banquinas deterioradas que dificultan el tránsito de ciclistas y peatones.

Estado crítico

El problema no es nuevo ni exclusivo de Granadero Baigorria. El deterioro de la ruta 11 es un reclamo que recorre toda la provincia de Santa Fe desde hace años. La Justicia Federal intervino en múltiples oportunidades: la Cámara Federal de Rosario ratificó en 2025 una medida cautelar que ordena a Vialidad Nacional ejecutar un plan de bacheo, colocación de luminarias y señalización. Las defensorías del pueblo de tres provincias reclamaron formalmente la reparación urgente del corredor. La Cámara de Diputados provincial aprobó por unanimidad una audiencia pública para abordar la situación. Es un tema de agenda pública que todavía espera una solución de fondo.

Desde la Municipalidad de Granadero Baigorria, Maglia viene realizando gestiones formales ante Vialidad Nacional. Se presentaron notas oficiales detallando la situación de la iluminación, el estado de la calzada y la falta de señalización. Se mantuvieron conversaciones con el organismo, pero los tiempos de respuesta no se condicen con la urgencia que el estado de la ruta requiere.

Un problema diario en Baigorria

“Entendemos que Vialidad Nacional tiene un volumen de trabajo enorme y que la situación económica del país es compleja para todos los niveles de gobierno. Pero los vecinos de Baigorria circulan por esta ruta todos los días, y necesitan que la iluminación funcione, que los baches se reparen y que las líneas se pinten. Nuestro pedido es concreto y razonable: que se priorice este tramo urbano donde miles de personas transitan a diario”, señaló Maglia.

El diagnóstico es claro: la iluminación del tramo urbano de la ruta 11 está severamente dañada. Hay columnas caídas, luminarias que no funcionan y sectores donde el cableado fue vandalizado. La calzada presenta hundimientos y baches que no reciben mantenimiento regular. La demarcación horizontal, esencial para ordenar el tránsito en una ruta con alto volumen vehicular, está borrada en gran parte del recorrido. Todo esto genera condiciones de circulación difíciles, especialmente de noche.

"La situación se enmarca en un contexto donde los municipios enfrentan una presión financiera muy fuerte. La caída de las transferencias nacionales, combinada con una inflación sostenida, deja a las administraciones locales con márgenes cada vez más estrechos", expresó el intendente. "La ruta 11 es una ruta nacional: su mantenimiento, iluminación y señalización son competencia de Vialidad Nacional. Un municipio del tamaño de Granadero Baigorria no tiene la capacidad presupuestaria para asumir esa responsabilidad", sostuvo.

Un esfuerzo local

“Nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos en mejorar la ciudad. Duplicamos la inversión en iluminación LED, mantenemos un programa de bacheo permanente en nuestras calles, estamos transformando espacios públicos. Pero la ruta 11 excede nuestras posibilidades y nuestras competencias. No es que no queramos: es que no podemos ni nos corresponde. Por eso insistimos en que Nación atienda este reclamo que no es solo nuestro, es de toda la provincia”, explicó Maglia y agregó: "Pero la Ruta 11, que atraviesa la ciudad y es utilizada masivamente por los baigorrienses, sigue esperando la atención que le corresponde del nivel nacional".

El mal estado de la calzada es una situación que los vecinos viven todos los días. Lo padecen cuando salen a trabajar por la mañana y cuando vuelven a sus casas de noche, circulando por una ruta sin luces y con la calzada en mal estado. El reclamo del Municipio es claro: "que Vialidad Nacional priorice la intervención en este tramo. No se pide nada extraordinario. Se pide lo básico: luces que funcionen, una calzada en condiciones y líneas que se vean".

“Quiero que los vecinos sepan que estamos haciendo la gestión. Que no nos quedamos quietos. Vamos a seguir insistiendo ante Nación las veces que haga falta, porque Baigorria merece circular por una ruta segura. Y le pido a cada vecino que entienda que esta es una responsabilidad que no depende de nosotros, pero que la estamos empujando con toda la fuerza que tenemos”, concluyó Maglia.

>>Leer más: Dentro del plan de remodelación integral, Remanso Valerio tendrá una nueva plaza en el ingreso al barrio

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