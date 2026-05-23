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Dos UTE con presencia en Rosario se presentaron para la concesión de la autopista a Córdoba, las rutas 34 y 11

El gobierno nacional recibió 20 ofertas para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye cuatro rutas divididas en tres tramos en Santa Fe

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

23 de mayo 2026 · 20:02hs
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La autopista Rosario - Córdoba ingresa en la Etapa III de la Red Federal de Conseciones de Vialidad Nacional

La autopista Rosario - Córdoba ingresa en la Etapa III de la Red Federal de Conseciones de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional, el organismo estatal dependiente del Poder Ejecutivo, comunicó que se presentaron 20 ofertas para hacerse cargo de distintas rutas nacionales comprendidas en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Entre todas las propuestas, dos empresas tienen oficinas en Rosario y ya realizaron trabajos en la zona.

La Etapa III de la red federal consta de ocho tramos que equivalen a más de 3.900 kilómetros de caminos para su explotación, administración y mantenimiento. Entre los que involucran a Santa Fe se encuentran la ruta 9 o autopista Rosario-Córdoba y las rutas nacionales 19, 34 y 11.

Dentro de la lista de oferentes se encuentran dos uniones transitorias de empresas (UTE) a nivel local. Por un lado aparecen Rovial SA, Pitón SA, Obring SA y Edeca SA .Esta última firma queda afuera del segundo grupo. En tercer lugar se añade otra propuesta a nivel provincial con una alianza entre JCR SA y Nestor J. Guerechet SA, ya que esta última compañía tiene sede en la ciudad de Santa Fe.

Etapa III rutas nacionales 23.5 (1)

Que estas constructoras se hayan presentado para lograr la concesión de las rutas mencionadas no significa que sean las únicas en carrera y tendrán que medirse contra compañías de todo el país. El plus para las firmas con tinte local está en la cercanía a la zona, el conocimiento de las tareas y la experiencia en procesos similares. Entre las tareas que tendrán las futuras empresas adjudicatarias estará el mantenimiento de la ruta, la asistencia a los usuarios y el cobro de peaje.

Ofertas por tramos

La Etapa III que lanzó Vialidad Nacional les permitía a las empresas o UTE que hicieran ofertas por alguno de los ocho tramos sin la necesidad de hacerse cargo de los 3.902,21 kilómetros de ruta. Fue así como las UTE con base en Rosario y Entre Ríos, por la empresa Pitón SA oriunda de Gualeguay, decidieron presentarse en tres pliegos.

Según pudo averiguar La Capital, las UTE buscarán la concesión a 20 años del tramo Centro, el Centro-Norte y el Litoral. A la hora de explicar la decisión, fuentes ligadas a las empresas señalaron: "Son corredores de zonas donde trabajamos y están cerca”.

Etapa III rutas nacionales 23.5 (5)

Si bien las UTE se inscribieron en estos tres tramos, el proceso posterior no es sencillo. “Es difícil calificar para dos y nos anotamos para tener más oportunidades. Si no quedas en uno, tenes más chances en el otro”, apuntó una persona vinculada al proyecto.

De todas formas, habrá competencia para disputar las obras y lo llamativo de la Etapa III es que los oferentes están conformados en su mayoría por UTE de empresas constructoras. Es que ven que la obra pública nacional no se reactivará y buscan una salida a la falta de tareas en este sector.

Conseguir la inversión

El desafío para el conjunto de empresas que emergen desde Rosario lo genera la incertidumbre por “los avatares de la economía argentina”, ya que se trata de una licitación a 20 años, donde recién se ven dividendos a su favor a los 7 u 8 años. “Es un riesgo muy grande porque es toda inversión privada”, señaló un integrante de las UTE que afinó la punta del lápiz para presentar la mejor oferta.

>> Leer más: Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales: la inversión alcanza los $52.000 millones

Para estas obras, reconocen desde las empresas, otro de los retos será conseguir financiamiento del mercado de capitales o desde los bancos, ya que “no existe el largo plazo”; es decir, a una década. “Tenemos el riesgo de conseguir la plata y a qué tasa, porque esa tasa condiciona todas las obras después”, expresó otra fuente.

Etapa III rutas nacionales 23.5 (3)

Entre los tres tramos mencionados hay más 1.600 kilómetros de rutas nacionales y colectoras con una lógica distinta a lo que venía sucediendo en las obras dentro dee la órbita del Estado. Las empresas aportan el dinero y lo recuperan con el cobro del peaje. Los cálculos anticipan ganancias a partir de los 7 u 8 años de la toma de posición en la concesión. Las estimaciones de las empresas es que la inversión por cada kilómetro de ruta es de entre 130 mil y 150 mil dólares.

Etapa III Red Federal de Concesiones

Vialidad Nacional informó que este viernes, a través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas sobre la concesión de los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

El tramo Centro corresponde a la ruta 9 o autopista Rosario - Córdoba; la ruta nacional 19 de Santo Tomé hasta el límite con Córdoba; y la ruta nacional 34, desde el empalme con la RN 19 y la avenida Circunvalación de Rosario. Esta última ruta fue el escenario de un hecho trágico en su pasaje entre Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas cuando una familia de Carlos Pellegrini perdió la vida en un accidente fatal.

Además, el tramo Centro-Norte son 536 kilómetros entre el empalme de la RN 19 en Santa Fe, yendo hacia el norte hasta La Banda, en Santiago del Estero.

Etapa III rutas nacionales 23.5 (4)

En tanto, el tramo Chaco-Santa Fe corresponde a 510 kilómetros de la ruta nacional 11 desde Nelson en Santa Fe hasta Resistencia, en Chaco.

Estos tres pliegos corresponden a rutas de la Etapa III que atraviesan a Santa Fe, pero también hay conexiones en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y Mendoza. Esto lleva a que entre los oferentes haya empresas de las provincias mencionadas, así como también de Buenos Aires, Neuquén o Córdoba.

Nuevos peajes en Santa Fe

Las firmas que se presentaron estiman que en agosto se conocerán los adjudicatarios para las obras. Luego comenzará un proceso de 30 días de validación de las ofertas por lo que las obras y la toma de posesión se iniciarán recién en el último cuatrimestre del año.

>> Leer más: Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas y peligrosas que atraviesan Santa Fe

La concesión de las rutas obliga a las empresas a mejorar el estado de las vías y mantenerlo, pero también permite el cobro de peajes. A las estaciones existentes, el gobierno nacional permitirá la creación de más cabinas en los distintos tramos.

Para el tramo Centro de Santa Fe se creará una nueva cabina de peaje en la ruta 34 a la altura de Totoras y se mantienen las cabinas de la autopista a Córdoba en Carcarañá y de la ruta nacional 19 en la localidad de Franck.

Ruta 11 Etapa III

En el tramo Centro-Norte, Vialidad Nacional permitirá la instalación de dos cabinas: una en Palacios y otra en Angélica. Además, sostiene el cobro de peaje en Ceres.

La que más modificaciones sufre es la ruta nacional 11, que tendrá cinco nuevas postas de peaje a lo largo del tramo santafesino. Estarán en Florencia, Guadalupe, Gobernador Crespo, Vera y Llambi Campbel.

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