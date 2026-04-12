La Capital | La Región | ruta 34

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Las víctimas, entre ellas dos hermanos de 2 y 4 años, eran de la localidad santafesina de Carlos Pellegrini y viajaban con sus padres a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil. Conmoción en la región

12 de abril 2026 · 17:50hs
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135 de la ruta 34. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. 

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135 de la ruta 34. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. 

El siniestro vial ocurrido este domingo en el kilómetro 135 de la ruta nacional 34 conmocionó a la localidad santafesina de Carlos Pellegrini, de donde eran oriundas las cuatro víctimas fatales que viajaban a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil.

Según información oficial, una familia de cinco integrantes viajaba en una camioneta 4X4 por la ruta 34 cuando colisionó de frente con un camión. Tras el impacto, la pareja y dos de sus hijos fallecieron. El único sobreviviente fue el tercer hijo de siete años que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y se encuentra fuera de peligro.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Alberto Santo de 40 años, Sabrina Veliz de 38 años y sus hijos de dos y cuatro años.

La familia se dirigía a la localidad de San Martín de Escobas, a tan sólo 45 kilómetros de Carlos Pellegrini, para disfrutar de "Cachorritos" un torneo de fútbol juvenil.

Por su parte, el conductor del camión, Brian Ezequiel Y., quedó detenido. En tanto su acompañante, identificado como Julián Román Y., fue entrevistado por los agentes policiales y la fiscalía dispuso posteriormente su libertad.

Una comunidad conmovida

En un comunicado compartido en la cuenta oficial de la comuna informaron que el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, estableció tres días de duelo para la localidad y que durante eso días "la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y espacios públicos".

SaveClip.App_670752218_18095567603158618_3746374782160483035_n

El Portal Pellegrinense sostuvo que lo que sucedió es "una de las tragedias más grandes y tristes" que involucra a la localidad de Carlos Pellegrini. La comuna, ubicada a 180 kilómetros de Rosario, tiene alrededor de 5.700 que se vieron conmovidos este domingo tras enterarse del trágico siniestro. El mismo portal en las redes sociales escribió: "Familia Santo-Veliz. Toda la comunidad de Carlos Pellegrini nos unimos en la profunda tristeza por esta tragedia que ocurrió".

SaveClip.App_669364971_18310568680285551_5282930919509194961_n

Asimismo, distintas instituciones de Carlos Pellegrini compartieron comunicados de condolencias. La escuela 1.073 y el Jardín 1.475 del Sagrado Corazón escribieron en sus redes sociales: "Como comunidad, nos unimos en el dolor y en la esperanza. En este tiempo Pascual, creemos que esta familia ha sido llamada a la Vida plena en Dios. Que la luz de la Resurrección nos sostenga y nos ayude a acompañarnos con Amor, Fe y Confianza. Nos unimos en oración y en un abrazo lleno de cariño, pidiendo fortaleza para sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Asimismo informamos que el día lunes 13 se dispondrá duelo institucional, por lo que no habrá asistencia a clases, en señal de respeto y acompañamiento".

SaveClip.App_670100924_18310568713285551_7904760787311720333_n

Asimismo, la escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada publicó: "Nos unimos en oración para que Dios, en su infinita misericordia, brinde consuelo y paz a toda la familia Santo-Veliz".

SaveClip.App_670265833_18310567318285551_6433414854127581555_n

El club San Martín Mutual, Social y Biblioteca también se sumó a las condolencias y comunicaron que la institución permanecerá cerrada en las próximas 48 horas, suspendiendo todas las actividades.

Tras la tragedia, reclamos por el estado de la ruta 34

Entre tanto, las comunas que están ubicadas sobre la ruta nacional 34 volvieron a exigir este domingo al gobierno nacional que se haga cargo del deplorable estado de la vía. El reclamo surgió con más fuerza tras este trágico siniestro.

Tras el fatal accidente de tránsito, que conmocionó a la región, desde la comuna de Cañada Rosquín, ubicada sobre la ruta 34, impulsaron una colecta de firmas para pedirle a Nación que se haga cargo y solucione, como sea, el estado del camino.

Quien estuvo a cargo de viralizar la petición a través de un video que circuló en redes fue Leonardo Pettinari, vicepresidente de la comuna. "Viajo comúnmente por acá porque tengo familiares en Pueblo Casas. El estado de la ruta 34 es terrible, intransitable. Los ciudadanos pagan por los impuestos del combustible la reparación de estas rutas. Tristemente también lo estamos pagando con la vida", señaló.

Pettinari hizo alusión al siniestro de este domingo que dejó cuatro fallecidos pero aseguró que es algo que "ocurre en la ruta nacional 34". En este sentido, aseguró: "Queremos juntar firmas para comunicarle a Vialidad Nacional y al mismo presidente de la Nación. No podemos bancar esto, la ciudadanía lo está pagando y no queremos pagarlo con la vida. Entendemos que quizás el presidente no comparte el esquema anterior de manejo de obra pública. Lo entiendo. Pero es necesario que ejecute una solución y que la traiga a territorio. Un privado o un público, pero alguien a la ruta la tiene que arreglar", enfatizó.

Noticias relacionadas
El siniestro vial se registró sobre la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín.

Tras la tragedia, las comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado

Masson destacó que el festival solidario que reunió a más de cinco mil personas permitió fortalecer el trabajo institucional y generar recursos para el desarrollo local.

Jorge Masson: "No podemos esperar más, vamos a iluminar la ruta 34 con recursos propios de la Comuna"

El siniestro vial se registró sobre la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín.

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

La ruta nacional 34 permaneció ocho días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva.

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Lo último

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Newells se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Newell's se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos

Hugo Alberto Barabucci, nacido en El Trébol y denunciante en una causa por usurpación contra una comunidad mapuche de Río Negro, admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos.
Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos
En vivo: tercero de Huracán, que parece haber sentenciado el triunfo frente a Central
Ovación

En vivo: tercero de Huracán, que parece haber sentenciado el triunfo frente a Central

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal
La Región

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Frank Kudelka: Newells va progresando hacia lo que yo pretendo

Frank Kudelka: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo"

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Por Ricardo Terán
La ciudad

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands
la region

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Viento blanco, el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Central en la Copa Libertadores: el no quiso entrar debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Por Gustavo Conti
Ovación

Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Newells: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
Turismo

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases