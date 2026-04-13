El senador Esteban Motta le exigió a Nación la reparación urgente de la ruta nacional 34

En la última sesión de la cámara Alta santafesina, el legislador por el departamento San Martín presentó un proyecto para solicitar al gobierno de Milei que se encargue del tema

“Con lo que el gobierno nacional recaudó en impuesto al combustible durante 2025 hubiese podido reparar 3.500 kms de ruta, eso equivale a las rutas 34 (1488 kms), 178 (206 kms), 11 (988 kms), y 33 (795 kms), reparadas integralmente de punta a punta", expresó Motta.

El senador provincial Esteban Motta presentó el jueves último un proyecto de comunicación en la Cámara de Senadores de Santa Fe para solicitar al gobierno nacional "la reparación integral de la ruta nacional 34, una de las vías más importantes para la producción y el tránsito del sur provincial".

Motta remarcó el estado crítico de la traza, señalando que el deterioro de la calzada representa un riesgo permanente para quienes la utilizan a diario, tanto vecinos como transportistas. En ese sentido, subrayó la necesidad de una respuesta urgente por parte de Nación, al tratarse de una ruta de jurisdicción nacional clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.

El senador dijo: “ Con lo que el gobierno nacional recaudó en impuesto al combustible durante 2025 hubiese podido reparar 3.500 kms de ruta , eso equivale a las rutas 34 (1488 kms), 178 (206 kms), 11 (988 kms), y 33 (795 kms), reparadas integralmente de punta a punta.

“ El abandono de la ruta 34 no solo afecta la seguridad vial, sino también la competitividad de nuestra producción ”, planteó el legislador, quien además insistió en que la situación requiere una intervención inmediata para evitar accidentes y garantizar condiciones adecuadas de circulación.

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Reparación y mantenimiento de la ruta nacional 34

El proyecto elevado por el senador solicita formalmente que el gobierno nacional, a través de los organismos competentes, ejecute las obras necesarias para la reparación y mantenimiento de la ruta, atendiendo a su importancia estratégica para el transporte de cargas y la vinculación entre distintas localidades de Santa Fe.

La iniciativa se enmarca en una creciente preocupación de autoridades y comunidades del sur provincial, que vienen reclamando mejoras estructurales en la traza ante el marcado deterioro que presenta en distintos tramos.

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