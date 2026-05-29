El Concejo de Villa Gobernador Gálvez declaró la Emergencia Tarifaria Energética

La moción fue votada este jueves y se creó además, un Comité de Crisis para cuidar el bolsillo de los vecinos ante el aumento de la tarifa de la luz

Ramírez adelantó que desde su espacio propondrán suspender temporalmente los cortes de energía y avanzar con planes de financiación a largo plazo

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se declaró en Emergencia Tarifaria Energética y creó un Comité de Crisis para cuidar el bolsillo de los vecinos ante el aumento de la tarifa de luz. La propuesta fue impulsada por el concejal Nicolás Ramírez y presentada el martes en el Concejo Municipal donde este jueves fue tratada y aprobada.

“Antes la gente pagaba todo antes de quedarse sin plata y después veía cómo vivía el resto del mes. Hoy eso ya no está pasando: directamente está eligiendo entre comer o pagar los servicios . Y los comercios están igual, porque las boletas son impagables y hasta piensan en cerrar sus puertas ”, señaló Ramírez, quien agregó que “Villa Gobernador Gálvez está atravesando una situación compleja”.

El martes último ingresó al Concejo Municipal una nota de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez, en la que informaba al Ente Controlador de Energía Eléctrica Local sobre los nuevos cuadros tarifarios fijados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , tras la quita de subsidios a nivel nacional . Los aumentos oscilan entre el 1,7% y el 20%, aplicados sobre los consumos registrados desde el 1° de mayo.

El anuncio encendió las alarmas en la ciudad. Según indicaron , las facturas residenciales superan los $150.000 y pueden alcanzar los $400.000 , dependiendo del consumo. En el caso de industrias y grandes comercios, las boletas superan los tres millones de pesos . “Los aumentos afectaron a todos”, remarcaron.

Ante este panorama, Ramírez presentó un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Tarifaria Energética en Villa Gobernador Gálvez y crear un Comité de Crisis para analizar de qué manera se puede asistir a los usuarios desde el ámbito local.

“Vemos con mucha preocupación el tema de los servicios, especialmente la energía eléctrica, porque se viene dando una quita progresiva de subsidios a nivel nacional y eso se refleja todos los meses en las facturas. Además, la EPE informó el año pasado que las actualizaciones tarifarias se aplican conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que las boletas aumentan constantemente y ya se tornan impagables”, indicó.

Según explicó, los sectores más afectados son los jubilados, usuarios residenciales, pymes e industrias.

“En este último aumento hablamos de subas de entre el 10% y el 15%, según las categorías: jubilados cerca del 20%, residenciales alrededor del 10% e industrias y comercios cerca del 15%. Son valores altos y preocupantes”, sostuvo.

La acción desde el Concejo

“Pensamos qué podemos hacer como ciudad para proteger a los hogares, al comercio y a la industria. Lo que proponemos es declarar la Emergencia Tarifaria Energética y, al mismo tiempo, crear un Comité de Crisis donde podamos sentar a los distintos actores de la ciudad: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, centros de jubilados, clubes, la Asociación de Comercio e Industria y todos los sectores, con el objetivo de buscar alternativas para proteger el bolsillo de la gente”.

“La idea es dejar de reclamar por separado ante la provincia y unirnos todos. La Empresa Provincial de la Energía se sostiene con recursos de todos los santafesinos y Villa Gobernador Gálvez forma parte de Santa Fe, por lo que estas cuestiones deben empezar a mirarse a nivel provincial”, afirmó.

Cuidar al que paga

“Hay que buscar alternativas para aliviar el bolsillo de la gente que la está peleando. No estamos hablando de regularizar situaciones irregulares, sino de personas con hábito de pago, con buen comportamiento contributivo y de servicios, pero que hoy no pueden afrontar las boletas”, expresó.

“Antes la gente pagaba todo y después veía cómo llegaba a fin de mes. Hoy directamente está eligiendo entre comer o pagar los servicios. Y los comercios viven la misma situación: las boletas son impagables y muchos piensan en cerrar”, añadió.

Sobre el funcionamiento del Comité de Crisis, indicó: “Va a permitir pensar qué políticas se pueden llevar adelante para aliviar el bolsillo de la gente, ya sea con planes de financiación o medidas de contención. La idea es sentarnos todos en una misma mesa y no actuar por separado, para luego ir a los gobiernos nacional y provincial a plantear que la situación en Villa Gobernador Gálvez es muy compleja”.

Ramírez también señaló que mantuvo conversaciones con representantes de la Cooperativa Integral porque “este comité tiene que funcionar con personas que tomen decisiones y propongan soluciones concretas”.

Además, adelantó que desde su espacio propondrán suspender temporalmente los cortes de energía y avanzar con planes de financiación a largo plazo.

“Son alternativas. La idea es sentar a todos los actores y decir que la situación no da para más. Somos una ciudad industrial, de trabajadores, y no podemos soltarle la mano a la gente. Si bien esto se da a nivel país por la quita de subsidios nacionales, desde lo local debemos ver cómo cuidamos a nuestra gente y su bolsillo”, concluyó.

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