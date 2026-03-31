Drama en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron muerto a un camionero tras caer al arroyo Tortugas

El vehículo fue retirado del agua horas después del accidente en la autopista y el cuerpo del conductor apareció a pocos metros. Investiga el MPA

Una nueva tragedia vial se registró este martes en la región, cuando u n camionero murió tras caer con su vehículo al arroyo Tortugas, a la altura del kilómetro 400 de la autopista nacional 9 , en jurisdicción de la localidad de Tortugas.

El hecho se produjo alrededor del mediodía, cuando por causas que aún se investigan un camión Fiat Iveco 180-330, de cabina blanca, terminó sumergido en el cauce del arroyo. La situación movilizó a personal policial y equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas en el lugar.

Según informaron fuentes de la Comisaría 5ª de Tortugas, recién cerca de las 19 se logró retirar el vehículo del agua con la utilización de una grúa. Sin embargo, al momento de la extracción no se hallaba en su interior el conductor.

Ante esa situación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con embarcaciones. A pocos metros del lugar donde había caído el camión, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Rodolfo Gatti, quien conducía el rodado.

Posteriormente, se realizaron las tareas para recuperar el cuerpo, mientras que el acoplado del camión, marca Hermann y sin carga al momento del siniestro, permanecía aún sumergido y será retirado en las próximas horas.

Interviene en la causa el Ministerio Público de la Acusación, que buscará determinar la mecánica del accidente y las circunstancias en las que el vehículo terminó dentro del arroyo.