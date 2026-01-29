Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en ruta nacional 34

Un hombre murió y otro resultó herido en un violento choque de dos camiones ocurrido este jueves a la madrugada en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Casas y a unos 120 kilómetros al noroeste de Rosario.
El siniestro vial sucedió alrededor de las 5 de hoy a la altura de la localidad de Casas, en el departamento San Martín.
Las víctimas serían los conductores de ambos vehículos, pero por el momento no trascendieron sus identidades.
El siniestro fue confirmado esta mañana por fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv), pero no trascendieron precisiones acerca de cómo sucedió la colisión.
Según indicaron voceros de Apsv, el tránsito en ese sector estaba cortado. Por lo tanto, se realizan desvíos sentido hacia el norte por ruta provincial 65 y en sentido hacia el sur por ruta provincial 66.
