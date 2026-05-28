El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo y más trabajadores alcanzados por Ganancias

El organismo propone que 2,3 millones de empleados tributen el impuesto y aumentar la carga sobre los monotributistas para reemplazar parte de la recaudación que deja de aportar el campo por la baja de retenciones dispuesta por Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió una serie de reformas impositivas que Argentina debería aplicar con el fin de aumentar su recaudación fiscal. En particular, las modificaciones del organismo implican aumentar el número de trabajadores que aportan el impuesto a las ganancias y subir el monto del monotributo.

Además, la reforma que plantea el FMI implicaría una reducción en impuestos considerados "distorsivos", como las retenciones y el impuesto al cheque. Entonces, habría una "compensación" al aumentar el universo de trabajadores alcanzados por ganancias y la mayor carga monetaria sobre monotributistas.

En particular, el organismo internacional busca ampliar las bases de la recaudación de hasta 3,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). La serie de modificaciones quedó expuesta en el último staff report del FMI.

El aumento del impuesto a las ganancias que pide el FMI

Una de las modificaciones más sensibles se da en torno al impuesto a las ganancias. En su último informe, el FMI pidió ampliar notoriamente el universo de trabajadores alcanzados por dicho gravamen. Actualmente, son 1 millón de empleados alcanzados por este régimen.

No obstante, el FMI pide llevar el impuesto a las ganancias al 20% de los trabajadores registrados. En números, esto implica que 2,3 millones de trabajadores paguen dicho impuesto. Se estima que el impacto fiscal sería de alrededor de 0,4% del PBI.

Hoy en día, el piso de impuesto a las ganancias se posiciona en $ 2.490.038 netos mensuales para trabajadores solteros sin hijos. Para un empleado casado con dos hijos, el piso asciende a $ 3.302.179 netos por mes. Lo que busca la reforma impositiva que propone el FMI es bajar estos mínimos y que más trabajadores en relación de dependencia paguen este impuesto.

Cómo afectaría a los monotributistas

Ahora bien, la reforma del FMI también afectaría a trabajadores que se encuentren bajo el régimen de monotributo. En particular, el organismo señaló que el régimen simplificado del monotributo genera una carga impositiva "mucho menor" que la del régimen general.

Según el último reporte de la entidad, esta diferencia hace que las empresas "no crezcan" y que los contribuyentes eviten el salto al sistema general para no enfrentar costos más altos. En esta misma línea, rechazaron la estructura de cuotas fijas por generar "saltos bruscos" entre categorías.

De esta manera, el FMI propuso un "alineamiento" gradual de las cuotas, lo que se traduce en un aumento en los montos a pagar. Se estima que esta modificación podría aportar un punto al PBI.