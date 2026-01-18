Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea Ocurrió en la tarde de este domingo. La víctima mortal conducía una Kangoo y el camionero fue atendido en el lugar 18 de enero 2026 · 22:16hs

Captura de Google Street View

El conductor de un automóvil murió en la tarde de este domingo al chocar de frente con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea.

El siniestro se produjo este domingo a la tarde, cuando una Renault Kangoo protagonizó un choque frontal con un camión, por causas que se intentan establecer. La colisión ocurrió al norte de Ybarlucea, en el tramo de la ruta 34 hasta el paraje Vicente A. Echeverría, antes del cruce con la A012.

Mientras que el camionero fue asistido en el lugar del hecho con algunas heridas menores, el conductor de la Kangoo falleció al instante.

En el operativo tras la colisión participaron bomberos de Granadero Baigorria y de Capitán Bermúdez. El tránsito en la zona era muy lento ya que se mantenía habilitada una sola mano para el paso de vehículos.