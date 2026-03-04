Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y una persona murió

El siniestro ocurrió esta tarde en la la ruta 33, a la altura de Zavalla. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero sanitario al Heca y está en estado grave

Dos camiones chocaron frontalmente en la tarde de este miércoles en la ruta 33, a la altura de Zavalla, lo que provocó el incendio de uno de los vehículos. Un hombre murió y otro fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado, con diversos traumatismos y fracturas.

El siniestro se registró alrededor de las 17.23 en la ruta 33 (bulevar Sastre al 1900) donde, según el primer aviso recibido por la Policía, dos camiones colisionaron de frente y uno de ellos comenzó a incendiarse.

Tras el alerta se dio intervención al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y a dotaciones de bomberos voluntarios de Zavalla y Pérez, que acudieron al lugar para asistir a las víctimas y controlar el fuego. El accidente demandó un arduo trabajo para el rescate de las personas involucradas.

El camionero que viajaba en el vehículo que se incendió murió en el acto, mientras que los dos ocupantes del otro camión (padre e hijo) resultaron heridos, uno de ellos de gravedad que fue trasladado en el helicóptero sanitario al Heca. Este último tiene traumatismo de cráneo grave con asistencia mecánica respiratoria, traumatismo facial y de tórax, y múltiples fracturas.

Las tareas de rescate se complicaron porque uno de los vehículos se incendió por completo, lo que provoco el corte total de la ruta 33, que desde Rosario tenía interrumpido el tránsito ya a la altura de Pérez.

En el lugar trabajan tres ambulancias del Sies, dotaciones de bomberos y personal policial de la Policía de Santa Fe, además de agentes de tránsito y seguridad vial. También se solicitó apoyo adicional y la intervención de un helicóptero sanitario.

Las autoridades continuaban con las tareas de control del incendio y asistencia a los heridos mientras se investigaban las causas del choque.