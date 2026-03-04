La Capital | La Región | Choque

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y una persona murió

El siniestro ocurrió esta tarde en la la ruta 33, a la altura de Zavalla. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero sanitario al Heca y está en estado grave

4 de marzo 2026 · 20:05hs
Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y una persona murió

Dos camiones chocaron frontalmente en la tarde de este miércoles en la ruta 33, a la altura de Zavalla, lo que provocó el incendio de uno de los vehículos. Un hombre murió y otro fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado, con diversos traumatismos y fracturas.

El siniestro se registró alrededor de las 17.23 en la ruta 33 (bulevar Sastre al 1900) donde, según el primer aviso recibido por la Policía, dos camiones colisionaron de frente y uno de ellos comenzó a incendiarse.

2026-03-04 accidente 1

Tras el alerta se dio intervención al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y a dotaciones de bomberos voluntarios de Zavalla y Pérez, que acudieron al lugar para asistir a las víctimas y controlar el fuego. El accidente demandó un arduo trabajo para el rescate de las personas involucradas.

El camionero que viajaba en el vehículo que se incendió murió en el acto, mientras que los dos ocupantes del otro camión (padre e hijo) resultaron heridos, uno de ellos de gravedad que fue trasladado en el helicóptero sanitario al Heca. Este último tiene traumatismo de cráneo grave con asistencia mecánica respiratoria, traumatismo facial y de tórax, y múltiples fracturas.

>> Leer más: Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

2026-03-04 accidente 2
2026-03-04 accidente 3

Las tareas de rescate se complicaron porque uno de los vehículos se incendió por completo, lo que provoco el corte total de la ruta 33, que desde Rosario tenía interrumpido el tránsito ya a la altura de Pérez.

En el lugar trabajan tres ambulancias del Sies, dotaciones de bomberos y personal policial de la Policía de Santa Fe, además de agentes de tránsito y seguridad vial. También se solicitó apoyo adicional y la intervención de un helicóptero sanitario.

Las autoridades continuaban con las tareas de control del incendio y asistencia a los heridos mientras se investigaban las causas del choque.

Noticias relacionadas
El corredor quedó bloqueado después del choque.

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

El acto de firma contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; el diputado Provincial Joaquín Blanco; el senador provincial Ciro Seisas; y el administrador General de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo y el intendente de Alvear, Carlos Pighin, entre otros.

Un paso histórico para Alvear: comenzará la pavimentación de calle Piedrabuena

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Lo último

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Ocurrió en la la ruta 33, a la altura de Zavalla. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero sanitario al Heca y está en estado grave
Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal
Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Ovación
La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Este momento de Newells exige grandeza y decisiones colectivas: la propuesta que le hicieron a Boero

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

Policiales
Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

La Ciudad
Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

España responde a las amenazas de Donald Trump: No vamos a ser cómplices
El Mundo

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo
La Ciudad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 % en febrero
La Ciudad

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 % en febrero

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales